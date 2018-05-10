囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42 中央社 台北10日電



中國4月份研擬對美國大豆課25%的報復性關稅，這項措施雖未正式上路，但媒體指出，中國近來積極尋覓替代產地，巴西大豆成了目標，中國未來5年購買量增幅將達8成。 路透資料照片 分享 facebook 中國4月份研擬對美國大豆課25%的報復性關稅，這項措施雖未正式上路，但媒體指出，中國近來積極尋覓替代產地，巴西大豆成了目標，中國未來5年購買量增幅將達8成。

陸媒華爾街見聞報導，中國大豆今年前4個月的進口總量略微下降3.8%至2649萬噸，4月的進口量年減13.7%至690萬噸，比市場預期的850萬噸低很多。尚不清楚哪些國家的對中國大豆供應在減少。

於此同時，彭博援引知情人士稱，中國食品巨頭中糧國際正在加大從巴西購買大豆的力度。公司加強在巴西的採購、儲存和銷售農產品的團隊，直接與當地農民接洽。

隨著中美貿易摩擦升級，大豆進口格局早已出現改變跡象。3月份，自美國進口的大豆數量年減27%，而巴西大豆的進口量則跳增1/3。俄羅斯大豆的進口規模更是增加了一倍多。

進口數據可能表明，中國企業開始尋找大豆的替代品。

中糧集團總裁于旭波4月中旬出席「一帶一路貿易投資論壇」稱，如果要應對要反對美國的保護主義，就要實現進口多元化，而「一帶一路」沿線國家是最有潛力的農業出口國，短期可以從這些國家進口大豆。

馬來西亞詩華日報報導，中國企業近期正積極在巴西展開投資。中糧集團計畫未來5年擴大在巴西頭號大豆產區馬托格羅索州的收購量，由目前的每年400萬噸提高至720萬噸，增幅達8成。

大豆在中國的主要功用除了榨油之外，還被用來製作豆粕，這是一種豬飼料。而豬肉的價格對消費者物價指數（CPI）的影響巨大。

根據中國國家統計局今天發布的數據，4月份全國居民消費價格指數與3月相比，跌幅明顯縮小0.9個百分點為-0.2%；而與2017年同期相比，4月份CPI漲幅縮小0.3個百分點為1.8%。

值得注意的是，統計局數局顯示，不管是與3月份或去年同期相比，4月豬肉價格均為下跌。與3月份相較，4月豬肉價格下降6.6%；與2017年同期相較，2018年4月豬肉價格下降16.1%。