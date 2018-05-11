阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



日前阿里巴巴旗下新零售樣本「盒馬鮮生」落腳武漢，武漢從此成為阿里巴巴打造的「華中首座新零售之城」。

2017年中國新零售崛起，不僅阿里巴巴集團大舉進軍實體零售；騰訊、京東等互聯網巨頭同樣動作頻頻，發展線下零售業務。

中新社報導，蔡林記是湖北武漢知名老字號，2015年12月蔡林記創辦天貓旗艦店。蔡林記電子商務有限公司總經理陳佳指出，線上運營後，傳統老字號品牌的地域邊界大大拓寬。目前客戶不僅輻射湖南、江西等華中地區，廣東、浙江等沿海地區也湧來大批訂單。

陳佳指出，借助後台數據系統，及時了解顧客需求偏好，以此改進優化產品配方，「更擁抱年輕客戶」。這也幫助熱乾麵這一武漢特色小吃成功「揚帆出海」，逐漸出現在美國、澳洲和歐洲等國家和地區的華人餐桌上。

目前武漢市商務局正在梳理當地老字號品牌，將對亟待振興的老字號品牌，協助新零售轉型。

武漢起家的特色休閒零食品牌良品舖子全面轉型新零售之後，不僅高薪挖來新零售高管，還在北上廣等一線城市聘請新零售菁英。

在深圳奮鬥了10多年的宮素回到武漢，任職盒馬鮮生成為一名高級採購專家。隨著新零售在中國二、三線城市持續滲透，回鄉的人越來越多。

中國電子商務研究中心主任曹磊表示，武漢消費潛力巨大，這成為電商布局新零售的重要因素，新零售的發展也催生不少就業機會。

數據顯示，2017年武漢市社會消費品零售總額6196.3億元（人民幣，下同），在大陸19個副省級以上城市中排名第六，全年電子商務交易額6569.6億元。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，武漢作為中國重要的零售業發展示範城市，實體零售業規模巨大，也面臨較大轉型升級壓力。隨著眾多電商平台進軍武漢，對於武漢乃至華中地區的零售業發展將產生積極帶動作用，也有助於武漢保持其在中國零售業發展的領先地位。

2018年第一季騰訊聯手永輝入股家樂福中國，永輝旗下超級物種加快大陸布局步伐，京東、蘇寧等同樣積極部署新零售業務。

趙萍表示，電商巨頭進軍實體零售業，對於零售業的轉型升級會產生示範作用。