親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

日前阿里巴巴旗下新零售樣本「盒馬鮮生」落腳武漢，武漢從此成為阿里巴巴打造的「華中首座新零售之城」。

2017年中國新零售崛起，不僅阿里巴巴集團大舉進軍實體零售；騰訊、京東等互聯網巨頭同樣動作頻頻，發展線下零售業務。

中新社報導，蔡林記是湖北武漢知名老字號，2015年12月蔡林記創辦天貓旗艦店。蔡林記電子商務有限公司總經理陳佳指出，線上運營後，傳統老字號品牌的地域邊界大大拓寬。目前客戶不僅輻射湖南、江西等華中地區，廣東、浙江等沿海地區也湧來大批訂單。

陳佳指出，借助後台數據系統，及時了解顧客需求偏好，以此改進優化產品配方，「更擁抱年輕客戶」。這也幫助熱乾麵這一武漢特色小吃成功「揚帆出海」，逐漸出現在美國、澳洲和歐洲等國家和地區的華人餐桌上。

目前武漢市商務局正在梳理當地老字號品牌，將對亟待振興的老字號品牌，協助新零售轉型。

武漢起家的特色休閒零食品牌良品舖子全面轉型新零售之後，不僅高薪挖來新零售高管，還在北上廣等一線城市聘請新零售菁英。

在深圳奮鬥了10多年的宮素回到武漢，任職盒馬鮮生成為一名高級採購專家。隨著新零售在中國二、三線城市持續滲透，回鄉的人越來越多。

中國電子商務研究中心主任曹磊表示，武漢消費潛力巨大，這成為電商布局新零售的重要因素，新零售的發展也催生不少就業機會。

數據顯示，2017年武漢市社會消費品零售總額6196.3億元（人民幣，下同），在大陸19個副省級以上城市中排名第六，全年電子商務交易額6569.6億元。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，武漢作為中國重要的零售業發展示範城市，實體零售業規模巨大，也面臨較大轉型升級壓力。隨著眾多電商平台進軍武漢，對於武漢乃至華中地區的零售業發展將產生積極帶動作用，也有助於武漢保持其在中國零售業發展的領先地位。

2018年第一季騰訊聯手永輝入股家樂福中國，永輝旗下超級物種加快大陸布局步伐，京東、蘇寧等同樣積極部署新零售業務。

趙萍表示，電商巨頭進軍實體零售業，對於零售業的轉型升級會產生示範作用。

電商人民幣一線城市
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

李嘉誠告別秀 喊增持自家股票

2018-05-11 00:20

三外資搶快 申設合資券商

2018-05-11 00:20

台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07

中國品牌博覽會 上海登場

2018-05-11 02:07

深圳文博會開幕 30台商參展

2018-05-11 02:07

浙江新一輪開放 服務業為主

2018-05-11 02:07

叱吒風雲的狼 吳小暉帝國夢碎

2018-05-11 00:20

陸12城房價飆 官員被約談

2018-05-11 00:20

安邦前董座 吳小暉判刑18年

2018-05-11 00:20

陸股解碼／創新產業股 政策力挺

2018-05-11 00:20

中航科工獲准H股全流通

2018-05-11 00:20

臨別股東會 李嘉誠這麼說…

2018-05-10 23:59

大陸商務部：對美加徵關稅不變

2018-05-10 23:59

中貿易戰 華爾街日報：陸可能擴大進口美貨

2018-05-10 23:59

LG投資汽車電池 落腳無錫

2018-05-11 02:07

延攬外國人才 廣東推新法

2018-05-11 02:07

東莞房市調控新規出爐

2018-05-11 02:07

冷鏈運輸啟動 東南亞水果銷陸

2018-05-11 02:07

騰訊攜手英國 數位文創合作

2018-05-11 02:07

海南自貿區 3大百億建設開工

2018-05-11 02:07

廣州出租車 擬調漲起價

2018-05-11 02:07

囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42

炒股遭罰6億不在乎 陸名嘴：讓我家喻戶曉

2018-05-10 16:30

四川成都出發的中歐班列 可能延伸至香港

2018-05-10 16:20

安邦前董座判刑18年 沒收財產近500億

2018-05-10 14:39

擁近千微信公眾號 陸新媒體公司身價近180億

2018-05-10 13:03

陸制定區塊鏈國家標準 最快2019完成

2018-05-10 12:12

美國禁令下 中興稱主要經營活動陷停頓

2018-05-10 11:59

超人退休了！李嘉誠今最後一次主持股東會

2018-05-10 11:59

美封殺中興手機 澳洲電信龍頭跟進

2018-05-10 11:44

大陸4月CPI漲1.8% 重返「1」字頭

2018-05-10 11:24

上海將採九大措施 減輕企業負擔

2018-05-10 05:57

「海絲博覽會」 海交會最大亮點

2018-05-10 05:57

十大中國創新品牌 TMT占6席

2018-05-10 05:57

中車重組 打造世界級貨車基地

2018-05-10 05:57

長和長實今開股東會 李嘉誠最後一秀

2018-05-10 02:37

陸股解碼／績優藍籌股 可布局

2018-05-10 02:37

港新經濟五虎將 股價失色

2018-05-10 02:37

滴滴跨消金 強打「滴水貸」

2018-05-10 02:35
看更多

熱門文章

曹興誠談兩岸 主張台灣人公投是否統一

2018-05-10 10:29

鐵軌的時代過去了…智能軌道「用畫的」節能又省錢

2018-05-10 12:00

怎看柯文哲道歉？國台辦：血脈相連自然是兩岸一家親

2018-05-10 17:33

北韓發表紀錄片 金與正彎腰90度與習近平握手

2018-05-10 18:12

安邦前董座判刑18年 沒收財產近500億

2018-05-10 14:39

陸造出超薄玻璃 厚度堪比A4紙

2018-05-10 17:15

李嘉誠十句格言 回顧成功之道

2018-05-10 16:39

一文讀懂「中日韓聯合宣言 」

2018-05-10 12:52

受賄4000萬 中國全國政協「大管家」認罪

2018-05-10 15:48

阿爾及利亞 首輛中國卡車完工

2018-05-10 05:57

陸女被鬼壓床求助道士 2萬元「仙丹」下肚變肝損傷

2018-05-10 12:25

美封殺中興手機 澳洲電信龍頭跟進

2018-05-10 11:44

四川成都出發的中歐班列 可能延伸至香港

2018-05-10 16:20

中俄將海上聯演 俄艦隊已啟程赴中國

2018-05-10 15:41

大陸高校家數微增至2,880所 全球學術排名躍進

2018-05-10 02:38

炒股遭罰6億不在乎 陸名嘴：讓我家喻戶曉

2018-05-10 16:30

陸是否南海部署飛彈 專家：取決安全形勢評估

2018-05-10 20:59

囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42

東海局勢未如南海緊張 共軍區別對待

2018-05-10 12:13

香港高學歷貧窮族 4年增加1萬人

2018-05-10 11:55

超人退休了！李嘉誠今最後一次主持股東會

2018-05-10 11:59

再見超人！李嘉誠最後一次股東會說啥？

2018-05-10 16:25

川震已10年仍高度敏感 生還名豬報不得

2018-05-10 22:38

十住宅被噴漆「涉毒家庭」 網友轟侵犯名譽

2018-05-10 15:32

連結東南亞主要城市 廣州盼打造「4小時航空圈」

2018-05-10 05:57

十大中國創新品牌 TMT占6席

2018-05-10 05:57

退休老幹部為「房事」火了！北京海軍大院遭圍

2018-05-10 21:02

伊利事件抓記者拘酪農 NGO促中國放人

2018-05-10 16:37

上海將採九大措施 減輕企業負擔

2018-05-10 05:57

擁近千微信公眾號 陸新媒體公司身價近180億

2018-05-10 13:03

陸制定區塊鏈國家標準 最快2019完成

2018-05-10 12:12

中國整肅網路影音直播 微博騰訊自查自糾

2018-05-10 22:53

鷹潭宣傳部長訪台 邀民眾旅遊

2018-05-10 05:57

香港入選全球最佳留學城市第12名 亞洲第3

2018-05-10 12:38

高鐵周邊開發 陸嚴禁盲目造城

2018-05-10 05:57

李克強訪日　盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01

賣塑膠花起家到香港首富 李嘉誠縱橫商場逾70載

2018-05-10 22:46

前安邦董事長吳小暉涉詐 一審判18年

2018-05-10 12:09

美國禁令下 中興稱主要經營活動陷停頓

2018-05-10 11:59

接棒長和李嘉誠 李澤鉅：已準備30幾年

2018-05-10 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top