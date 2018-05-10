滴滴跨消金 強打「滴水貸」

2018-05-10 02:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



布局消費金融，大陸最大叫車服務公司「滴滴出行」，日前在App內上線了名為「滴水貸」的信貸產品，使用者最高可申請人民幣20萬元（約新台幣94萬元）的貸款額度，支持隨借隨還。

業內觀點認為，滴水貸將刺激滴滴快速走向獲利，這對於陷入「網約車第二次世界大戰」的滴滴而言，有重大的意義。

法治周末報導，打開滴滴出行App，在個人帳戶的「錢包」一欄，點擊「保險」選項，再進入「借錢」一欄後，會看到「滴水貸」的界面，然後點擊界面下方的「優先獲取滴水貸名額」，接著就看到「會逐步擴大開放規模，屆時將以簡訊形式通知」。

滴滴公關部相關負責人表示，滴水貸是滴滴與持有牌照的金融機構合作，聯手為滴滴平台的司機、車主提供的金融服務，目前主要服務於平台內一定等級以上的司機、車主，未來可能逐步開放給更多有需求平台用戶。

知情人士表示，在產品模式上，滴滴提供的是「流量」和「數據」，主要角色是導流和數據提供方，而風控審核、資金來源，掌握在小米科技旗下的四川新網銀行。

目前滴滴已經擁有支付、小貸、融資租賃等牌照，業務涉及餘額理財〈貨幣基金〉、保險、融資租賃、消費分期等。

中國經營報導，滴滴在2017年的GMVV（交易總額）達到250億到270億美元，但主業虧損2億多美元，整體虧損3億到4億美元。

在推出滴水貸前，滴滴推出的「司機貸」已成功運行一段時日。今年2月底司機貸在資金資產對接平台公布，借貸規模已達到人民幣7億元，該類消費貸單筆額度人民幣1.9萬元，可分3到12期還款。