大陸國泰車險業務減33% 轉攻網路保險

2018-05-10 02:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



自螞蟻金服入主之後，大陸國泰產險開啟向科技保險的轉型之路。2017年國泰產險轉型後的首份會計財報顯示，傳統產險公司倚重的車險業務年減33%，至人民幣3.16億元（新台幣15億元）。

從保費占比來看，車險業務首次從第一大險種退位，由責任保險以人民幣7.9億元（約新台幣37.6）億元的保費收入取而代之。

每日經濟新聞報導，國泰產險總經理龍泉表示，自從2016年7月螞蟻金服控股後，調整了車險發展戰略的定位，採取差異化機構車險發展的策略，2016年上線的主險產品有九款，2017年上線主險產品有38款，此外，2017到2018年開發新保險條款達到了50多個，互聯網（網路）保險產品數量占比約52%。

龍泉指出，目前利潤和保險規模不是國泰產險的核心發展目標，是要將已成型或不斷發展的科技手段運用到業務發展上，為用戶提供普惠的保險保障服務。

數據顯示，國泰產險2017年虧損人民幣0.92億元，較2016年人民幣1.62億元的虧損大幅收斂。

根據保險業務收入按險種劃分明細，國泰產險2017年車險業務年減33.47%，從2016年的人民幣4.75億元，下降至2017年人民幣3.16億元。

從公司保費排名前五的險種來看，車險已經退位傳統產險的第一大險種，同時下降的還有企業財產險，年減33.6%至人民幣3,400萬元。

國泰產險目前在北京、上海、廣州等11個省市建立了分支機搆。

因車險業務對保費規模的拉動效應，近年來網路保險公司積極入局車險市場，截至目前，四家網路保險公司中，眾安保險、泰康線上、安心財險都已經擁有車險牌照。

眾安保險於2015年就推出保驫車險，保費數據一路飆升，2015到2017年，眾安保險與平安產險就汽車共同保險合作協議收取的保費總額，分別為人民幣1.7萬元、350萬元以及8,400萬元。

眾安保險於今年初公告，宣布修改與平安產險的保費及索賠付款比例，自30%及70%修改為50%及50%。

繼眾安保險之後，第二家獲得車險經營資格網路保險公司是安心財險，於2016年9月上線了車險產品，並在北京、廣東等地試點推廣。