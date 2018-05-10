台商陸股籌資 善用五路徑

2018-05-10 02:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／台北報導



交通大學財務金融研究所教授葉銀華 記者李仲維／攝影 分享 facebook 交通大學財務金融研究所教授葉銀華表示，台商有五種路徑可以利用大陸資本市場讓公司發展壯大，但必須要符合大陸內需市場需求、配合政策、向上提升這三個原則。

富拉凱投資銀行委託葉銀華及台大財金所教授邱顯比進行「大陸台商企業融資研究」，今年邁入第五年，今年白皮書的主題是「台資企業如何利用大陸資本市場募資與發展」。配合發布白皮書內容，富拉凱投資銀行與台資銀行大陸從人員交流協會11日也將在台北為金融從業人員，舉辦 「台灣銀行業利用A股資本市場開發大陸業務」研討會，同時為五年的長期計畫做總結。

葉銀華說，今年研究是希望把台資企業的融資戰略搭配其集團發展戰略，透過資金籌集進一步讓企業成長。葉銀華分析，台資企業如果要利用大陸資本市場發展，有五個路徑，第一種是目前最多的純A股上市，即可能是無根台商，或一開始赴大陸就已成功發展，專攻內需市場，在大陸上市是最有利的，目前有18家。

第二種是T＋A模式，即在台灣上市，然後切割大陸子公司至A股掛牌，目前成功的是亞翔集成與富士康工業互聯網。

第三種則是F＋A模式，即台商回台在F股上市（第一上市），然後將大陸子公司申請A股上市，如此較不易出現同業競爭的問題。最有名的案例就是臻鼎控股在台灣掛F股，然後分拆業務，讓鵬鼎控股在大陸掛牌。第四種就是從原掛牌股市下市，另以大陸註冊公司形式申請至A股上市，包括鼎捷軟件、環旭電子、怡球資源都是如此，但這種方式將面臨繁瑣的程序，尤其要通過大陸官方的發行審核，目前通過率僅約52%。

葉銀華指出，第五種則是借殼A股上市，即台灣公司赴大陸買上市公司借殼上市，這在某種程度上需要政策支持，華映科技即成為首家台資企業成功在大陸A股借殼上市的公司。

不過葉銀華也提醒，台商不要以為在大陸上市，股價就可以蓬勃發展，成功的台資企業在大陸上市，必須要符合大陸內需市場需求、配合政策、向上提升這三個原則，這是千篇一律的道理。

台灣大學財務金融學系暨研究所教授邱顯比表示，台商在大陸上市，對促進大陸市場內銷有幫助，因為可提升知名度，對人才招募也具吸引力。但他不鼓勵台商在某地下市，再赴陸港股上市，因為下市的各種風險太高。

邱顯比認為，大陸資本市場對台商具有吸引力，就在本益比較高，加上市場大，例如日月光旗下的環旭電子就在大陸取得低廉資金，加上高本益比，然後將資金用來擴廠，這就形成一個T＋A的良性循環和模式。