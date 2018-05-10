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中車重組 打造世界級貨車基地

2018-05-10 05:57聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸中車昨在黑龍江省齊齊哈爾市宣布實施貨車業務重組。以中車齊齊哈爾交通裝備有限公司為主體成立中車齊車集團，通過組建貨車子集團進一步提升國有資產配置效率，強化統整中車整體戰略、專業和區域業務，打造世界級鐵路貨車製造基地。

新華社報導，新成立的中車齊車集團由中國鐵路貨車、鐵路起重機裝備的設計主導企業、製造領軍企業和產品出口基地—中車齊齊哈爾交通裝備有限公司改組成立，並對原中車部分公司進行重組。重組後，中車齊車集團擁有中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車瀋陽機車車輛有限公司、中車石家莊車輛有限公司、中車山東機車車輛有限公司、中車風電（錫林郭勒）有限公司五家全資子公司。

重組後的中車齊車集團總部設在齊齊哈爾市，註冊資本67億元人民幣，員工總數2.03萬人，核心主業是鐵路貨車生產，產品服務澳洲紐西蘭、美國、巴西、哈薩克等30多個國家和地區。目前該企業生產的40噸軸重礦石車、箱車一體化貨櫃平車以及煤炭、水泥、糧食專用漏斗車等車型的海外保有量超過5萬輛，貨車產品齊全、技術先進，製造規模和能力居世界前列。

中國中車執行董事徐宗祥表示，中國中車將全力支持中車齊車集團提升企業核心競爭力，實現高品質發展，打造成為以全球鐵路貨車一流供應商為核心、戰略新興產業協同發展的裝備製造產業集團。

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