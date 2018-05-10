「海絲博覽會」 海交會最大亮點

2018-05-10 05:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福州市政府指出，五天的「21世紀海上絲綢之路博覽會暨第20屆海峽兩岸經貿交易會」將於18日在福州開幕，已確定國外團組1300餘人，台灣商貿和文創界有1000餘人與會。

新華社報導，福州市副市長杭東指出，海峽兩岸經貿交易會歷經20年發展，已成為海峽兩岸經貿交流的重要平台和對台經貿政策先行先試的重要窗口。與往年相比，今年展會層次更高，最大亮點就是「海絲博覽會」。這屆海絲博覽會對於進一步加快福建省「海絲」建設、構建全方位對外開放新格局具有重大意義和深遠影響。

今年的展會更突出國際化特色。「已落實的參會嘉賓來自77個國家和地區，參展參會國家和地區的數量是歷屆以來最高。」杭東說，屆時將舉辦絲路中歐投資論壇，以探討「一帶一路」倡議下中歐投資合作新機遇，並首次舉辦世界城地組織「21世紀海上合作委員會」第一次全體會員大會和主題論壇。

展會圍繞「拓展國際合作、打造海絲平台，深化兩岸交流、共享發展機遇」的主題，分為「海絲聯通」「海峽合作」「共享發展」三大部分，共安排18場主要活動，安排展覽面積12萬平方公尺，分設10個展區共4630個攤位。

其中，在「海峽合作」方面，將安排海峽兩岸垂直供應鏈聯合採購對接會、閩港企業商貿對接會、活力澳門推廣周等活動，並在台灣青創展區展示惠台措施成果及台灣青年創業工作成果。

展會還將緊跟數字技術驅動商業創新趨勢，邀請多家知名電商企業參與，並舉辦新時代零售創新高峰論壇等一系列涵蓋零售創新、跨境電商對接、垂直供應對接等領域的活動。