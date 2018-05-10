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長和長實今開股東會 李嘉誠最後一秀

2018-05-10 02:37經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

香港首富李嘉誠 （中新社）
香港首富李嘉誠 （中新社）
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香港首富李嘉誠將退休由長子李澤鉅接班，李澤鉅昨（9）日在長江基建股東會上表示，他在長和系工作30幾年，與同事合作多年，相信公司不會有大轉變；而父親李嘉誠辭任主席後，仍然會繼續上班。

中通社報導，長和及長實今（10）日舉行股東會，李嘉誠將退休，這也是他最後一次主持長和與長實集團的股東會，之後轉任集團資深顧問，由長子李澤鉅接任主席一職。長實集團昨日股價收在港幣67.15元，上漲0.2%；長和收在港幣91.8元，上漲0.2%。

被問到是否準備好接替父親管理長和系，李澤鉅說，近日已回答這個問題30多次，與父親已共事30年，重申長和系對外對內不會有任何轉變。

李澤鉅說，希望與董事總經理霍建寧繼續合作很多年，並形容兩人都是出身自長和系同年訓練班。

地產發展方面，李澤鉅指出，如果做到公私營合作是一流的，但現時政治環境並不容易做到。

他說，香港是法治社會，政府有法定權力為公眾利益收回土地。

搜狐網報導，多年來，每當李嘉誠出席財報會、股東會，媒體都會問他對兩個兒子的評分，近期一次採訪，李嘉誠回說，「作為父親，給孩子留空間是珍貴禮物。」李澤鉅年過50歲，肯幹、用功，做人規矩，李嘉誠認為再對兒子指指點點並不公平。

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