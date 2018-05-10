陸股解碼／績優藍籌股 可布局

2018-05-10 02:37 經濟日報 陳舜津（保德信大中華基金經理人）



滬深兩市連續兩日反彈後，昨日震盪整理，以能源類股表現最佳，因市場預期美國對伊朗採取石油禁運後，全球原油供給將進一步減少；鋼鐵、國防軍工、房地產、非銀金融等行業類股弱勢整理。

大陸券商分析，近期A股市場成交熱情逐步回暖，來自滬、深股通的北上資金4月以來流入趨勢未減，內外資布局持續積極，在大環境及經濟穩定基礎上，大盤仍趨勢向上，建議投資人可逢低布局具估值優勢的藍籌股，掌握MSCI即將納入A股的行情。

A股公司今年一季財報已揭露，創業板第1季利潤增速接近三成，明顯改善，主要來自內生因素的影響；值得注意是，7月中上旬，創業板公司半年報預告將對大陸資產管理業者配置類股產生更大的影響。

本月中旬，上月經濟數據將揭曉，改善的機率頗高，短期總體經濟數據應沒有明顯的「市場噪音」；半年報A股公司總體獲利能力也可望維持高點，接下來，可關注兩個指標：一、A股即將正式納入MSCI指數，近期外資活躍度提升，消費品、金融地產兩大類股依然是重要指標；二、國際不確定因素猶存，但市場預期有望修復，目前Ａ股堪稱已進入「築底」，「紅五月」是值得期待的。

至於港股，9日收高，以能源、資訊科技類股領漲，恆生指數收盤上漲0.44%，國企指數收高0.33%；港股成交金額為港幣842.8億元，創下今年2月15日以來新低，能源股上漲2.34%，主要受川普宣布美國退出伊朗核協議的消息推升；資訊科技類股持續受到蘋果財報表現優於預期所提振。

（作者是保德信大中華基金經理人）