港新經濟五虎將 股價失色

2018-05-10 02:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



港股「新經濟五虎將」的平安好醫生、眾安在線、閱文集團、易鑫集團和雷蛇五檔股票，上市前備受投資人青睞，但上市後，公司股價迅速跌破發行價。分析師認為，估價虛高、泡沫過多導致價格大跌。

經濟日報提供 分享 facebook 券商中國網報導，華盛資本證券負責人Gary表示，平安好醫生主營業務依賴平安集團，近三年收入快速增加，複合成長率達160%。從數據上看，上述其他公司成長性也都不差，因此泡沫才是核心，估值虛高勢必會出問題。

除平安好醫生外，眾安、閱文、易鑫與雷蛇上市至今持續下跌，股價出現腰斬。這些上市前被熱捧的公司都有網路巨頭當靠山。平安好醫生為網路醫療第一檔上市股票，5月4日以港幣57.30元開盤，較發行價上漲4.6%。但第二個交易日跌破發行價54.8元，昨（9）日收在54.7元。

眾安在線為大陸首家網路保險公司，受到阿里巴巴、騰訊、中國平安三巨頭加持，持股比率分別為19.9%、15%、15%，並獲得超額認購達392倍。

去年自9月28日以發行價港幣59.7元上市，多日暴漲57%後一路走跌，目前市值僅766億元，減少近五成。

除眾安在線外，閱文集團與易鑫集團同為騰訊旗下子公司，閱文集團去年11月8日在港上市，開盤上漲約63%，一度站上港幣100元，市值近港幣千億元。目前股價約港幣66.1元。

易鑫集團背後股東包括易車網、騰訊、京東、百度等，發行價港幣7.7元，此後一路下跌，目前在4.1元附近。雷蛇為電競概念股，市值最高近港幣500億元。發行價3.88元，股價開高走低，從上市以來最高價港幣5.49元持續下跌。至今股價在2.4元徘徊。