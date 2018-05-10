十大中國創新品牌 TMT占6席

2018-05-10 05:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／上海報導



首屆中國自主品牌博覽會5月10日至12日將在上海展覽中心舉行。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 在5月10日「中國品牌日」前夕及首屆「中國自主品牌博覽會」登場前，上海第二度發布「外灘．中國品牌創新價值榜（TOP100）」。其中，TMT（科技、媒體和通信）在大陸自主品牌中表現最為突出，前十強就占有六席，百度、阿里巴巴、騰訊全數進入十強，且名次都較去年明顯提升。

為順應中共中央總書記習近平的要求，大陸國務院去年宣布將每年5月10日設為「中國品牌日」，希望透過一系列活動能宣揚及鼓勵中國自主品牌的建立與發揚。今年更由國家發改委等多個部委聯合上海市政府，共同舉辦首屆「中國自主品牌博覽會」。

由復旦大學管理學院和上海企業文化與品牌研究所聯合研發編制的「外灘．中國品牌創新價值榜（TOP100）」，周三發布今年度的新榜單。其中，TMT（科技、媒體和通信）表現強勁，前十強中就占有六席，前五強更占有四席，「BAT」（百度、阿裡巴巴、騰訊）首次全部進入十強。

尤其阿里巴巴通過淘寶、天貓、螞蟻金服、菜鳥物流、阿裡雲等業務平台，並佈局新零售等線下業務，快速擴張，排名由去年的17名躍升至今年的第二名，品牌價值增加值達人民幣478億元（約新台幣2,150億元）。排名首位的依然是中國移動，品牌價值增加值高達人民幣1,497億元。

此外，大陸自主品牌表現最好的依然在製造業，上榜企業中有超過半數來自製造業品牌。前20名企業就有八家企業屬於製造業（包括石油化工），本次新進榜的製造業品牌也達13家。房地產企業的銷售額雖然去年增加較多，但排名則較去年整體有所退後，特別是行業龍頭萬科由第七名退至第15名。

此外，大型國有企業在大陸自主品牌中仍舊占主導地位。榜單前20名中有一半屬於國有大集團，在市場上的領導地位及其品牌優勢凸顯，但總體品牌強度則略有轉弱跡象，例如中石油、中石化、中海油排名都出現不同程度下滑。