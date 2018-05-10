上海將採九大措施 減輕企業負擔

2018-05-10 05:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／上海報導



大陸從中央到地方無不致力於推動減輕企業負擔。上海昨宣布，將採取降低稅收負擔、降低政府性基金徵收水準等九大措施，預計可為企業減負約人民幣500億元（約新台幣2,250億元）左右，同時還將再清退企業繳納的各項保證金約人民幣142億元。

上海市發改委主任馬春雷表示，2016年和2017年上海已實施兩輪措施，合計為企業減輕逾人民幣1,530億元負擔，今年上海將全面貫徹大陸中央「降成本」總體要求，實施九方面18項政策舉措，預計新增減負500億元左右，另清退保證金約142億元。

馬春雷說，上海將致力於打造行政審批最少、收費最少、效率最高、透明度最高的國際一流營商環境。以政府收入「減」，換取企業效益的「加」，實現高質量發展的「乘」。

這九方面措施包括：降低稅收負擔、降低政府性基金徵收水準、降低收費負擔、降低人工成本、降低物流成本、降低能源成本、降低融資及資金周轉成本、降低制度性交易成本，以及鼓勵區域開展降成本試點。

其中在降低稅收負擔部分，主要是落實大陸國家減稅政策，包括：調降增值稅稅率。自5月1日起，對納稅人發生增值稅應稅銷售行為或進口貨物，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%、10%。

同時將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由人民幣50萬元和80萬元上調至500萬元，並在今年底前允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人。

此外，還調降多項社會保險的企業繳交費率，包括：殘疾人就業保障金徵收標準上限從社會平均工資的三倍降至兩倍；工傷保險基準費率下調50%，期限為一年，下調後平均費率為0.22%左右；階段性下調失業保險費率0.5個百分點的政策執行期限，延長至2019年4月30日。

在探索區域試點方面，上海將選擇嘉定、黃浦、金山等部分地區和開發區，結合區域實際，開展部分領域降成本試點，探索降低能源成本、物流成本、制度性交易成本等新路徑，先行先試，為全市面上減輕企業負擔、優化營商環境積累經驗做法，並做好政策儲備。

馬春雷表示，2018年上海還將統籌協調機制，加強財政保障機制，完善考核評估機制。