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陸上月進出口雙增 重返順差

2018-05-09 01:11經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

受到中美貿易緊張導致陸商提前出貨，進口商也減少對美採購影響，大陸海關總署昨天公布4月進出口數據，不僅貿易重回順差，出口年增率由負轉正，年增12.9%；進口年增21.5%，皆優於市場預期。

中美貿易談判不如預期，連帶大陸4月進口大豆量，年減13.7%，比市場預期低出許多，也是15年來首次衰退。分析師認為，進口商減少對美採購，加上進口檢驗變嚴而下降。

財新網報導，數據顯示，按美元計，4月進出口總值3,720.9億美元，年增16.7%。其中，出口總值為2,004.4億美元，年增12.9%；進口總值1,716.5億美元，年增21.5%。

4月貿易順差287.8億美元，預期順差277.5億美元，前值逆差49.83億美元。

4月對美貿易順差221.9億美元，月增43%，3月為順差154.3億美元。1到4月，大陸對美貿易順差804億美元。

在主要進口大宗商品方面，鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。

中美貿易戰中受波及的大豆已發生明顯變化，4月當月，大豆進口量為692萬噸，較去年同期的802萬噸，下降了13.7%。

上海匯易諮詢股份有限公司的分析師Monica Tu表示，進口有可能是因為進口檢驗變嚴而下降，將貨物進港通關的時間延長至一個多月，之前正常情況下一到兩周就能通關。

路透報導，分析師們指出，4月進出口均遠超預期，不排除有擔心中美貿易摩擦企業搶單因素，同時進口大增，代表大陸需求仍旺。

經濟日報提供
經濟日報提供
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