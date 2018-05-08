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對台工作拚特色 電商成三線城市資源

2018-05-08 23:05中央社 宿遷8日電

第2期「台灣青年電子商務培訓班」今天在江蘇省宿遷市舉行結業典禮。這原本是為在陸台商培養人才的短期課程，也成為大陸近年廣招台灣學生赴陸參訪的管道之一。

為協助更多台企產品進駐「京東•台企名品館」，推動台企轉型升級，「台商走電商」創新...
為協助更多台企產品進駐「京東•台企名品館」，推動台企轉型升級，「台商走電商」創新發展交流會8日在江蘇宿遷舉行。聯合報系特派記者林則宏／攝影
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中國江蘇省北部的三線城市宿遷，高鐵預計2019年底通車，原本經濟發展在江蘇各城市中相對滯後，但因為是電商平台京東創辦人劉強東的故鄉，近年搭上電商發展的便車，多了京東客服中心和倉儲物流中心帶動的本地就業人口。而「電商」也成為宿遷對台交流的主打特色。

去年5月8日，由中國國台辦和大陸台商組織台企聯支持、參與的「京東‧台企名品館」在宿遷舉行上線儀式，位於宿遷的線下體驗店也同日開幕。今年，「京東．台企名品館」一週年之際，國台辦主任助理周寧出席相關活動。

同日下午，由宿遷本地大學宿遷學院承辦的第2期「台灣青年電子商務培訓班」，經4天密集上課後舉行結業典禮，74名學員中，多數是由各地台商協會邀集已經、或打算發展電商通路的的青年台商。課程內容包括理論、行銷創意、電商實務等，師資包含業界人士。

據了解，其中也有近20名學員是來自台灣輔仁大學、文化大學等學校的大學生。由於這是有中國國台辦、江蘇省台辦及台企聯支持的培訓，學員一概不用繳交學費，住宿和飲食也都全程接待，僅需花費交通往返費用，這些大學生還被安排了一天旅遊。

幾名台灣的大學生說，他們透過學校科系，了解到有這個活動可報名。雖然來參加後發現，跟原本以為的學習設計電商平台後台不同，但覺得了解行銷創意也很有收穫。

除了「電商」這個對台工作的著力點，在活動會場外，還有大型看板，標題是「宿遷學院招聘台灣籍優秀人才公告」，內容說明：引進的「高層次人才」可享受年薪人民幣20萬元（約新台幣94萬元）以上，具體薪酬一人一議，還提供每年往返交通補貼兩次。

宿遷學院吳姓老師告訴中央社記者，該校已經來了一名台籍老師，還希望繼續徵求好師資。他也說，這些薪酬條件對全國符合條件的應徵者都是一樣的，只是多了提供交通補貼給台籍老師。

他說，主要是當地高等教育發展得快，對教師有需求，不是為了配合當前的政策而刻意開缺給台籍老師。

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