陸機器人攻堅 解決「卡脖子」問題

2018-05-09 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2018世界機器人大會」擬於8月15日至19日在北京亦創國際會展中心舉行。大會以「共創智慧新動能、共享開放新時代」為主題，由「論壇」、「博覽會」、「大賽」三大領域構成。大會將匯聚新松、哈工大機器人集團，發那科等國內外150多名企業及科研機構參展。

科技日報報導，大陸工信部裝備工業司副司長羅俊傑表示，目前中國大陸機器人產業發展正經歷從數量擴展向高品質發展的攻堅階段。「機器人產業發展規劃（2016—2020年）」提出，中國大陸機器人產業在「十三五」時期要實現「兩突破」、「三提升」，即實現機器人關鍵零組件和高端產品的重大突破，機器人品質可靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力大幅提升，形成較為完善的機器人產業體系。

羅俊傑表示，機器人既是先進製造業的代表行業，又是「中國製造2025」確定的重點發展領域。去年大陸工業機器人數量已突破13萬台，年增達68%，約占全球產量的三分之一。去年已批覆籌建國家機器人創新中心，開展「工業機器人行業規範管理實施辦法」等工作。

進入攻堅的階段，羅俊傑表示，首先要推動機器人品質提升，向中高端行業邁進。重點解決一些「卡脖子」問題，充分利用機器人創新中心共建國家機器人創新平台，突破人機交互，柔順控制，功能仿生，智慧感知等一些類關鍵共性技術。

「第二是要防止行業的無序競爭，規範行業的發展。」羅俊傑說，此前工信部公布一批符合「工業機器人行業規範條件」的企業名單，工信部將進一步實施行業的規範管理，引導政策資源集中集聚。同時利用中國機器人產業聯盟等行業組織促進行業自律，完善機器人檢測認證平台，制定行業亟須標準。

同時要培育世界級機器人產業聚落，促進大中小企業的融通發展。壯大一批核心競爭力強的骨幹企業，發展一批個性化的單項冠軍企業。