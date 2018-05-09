親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸機器人攻堅 解決「卡脖子」問題

2018-05-09 02:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「2018世界機器人大會」擬於8月15日至19日在北京亦創國際會展中心舉行。大會以「共創智慧新動能、共享開放新時代」為主題，由「論壇」、「博覽會」、「大賽」三大領域構成。大會將匯聚新松、哈工大機器人集團，發那科等國內外150多名企業及科研機構參展。

科技日報報導，大陸工信部裝備工業司副司長羅俊傑表示，目前中國大陸機器人產業發展正經歷從數量擴展向高品質發展的攻堅階段。「機器人產業發展規劃（2016—2020年）」提出，中國大陸機器人產業在「十三五」時期要實現「兩突破」、「三提升」，即實現機器人關鍵零組件和高端產品的重大突破，機器人品質可靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力大幅提升，形成較為完善的機器人產業體系。

羅俊傑表示，機器人既是先進製造業的代表行業，又是「中國製造2025」確定的重點發展領域。去年大陸工業機器人數量已突破13萬台，年增達68%，約占全球產量的三分之一。去年已批覆籌建國家機器人創新中心，開展「工業機器人行業規範管理實施辦法」等工作。

進入攻堅的階段，羅俊傑表示，首先要推動機器人品質提升，向中高端行業邁進。重點解決一些「卡脖子」問題，充分利用機器人創新中心共建國家機器人創新平台，突破人機交互，柔順控制，功能仿生，智慧感知等一些類關鍵共性技術。

「第二是要防止行業的無序競爭，規範行業的發展。」羅俊傑說，此前工信部公布一批符合「工業機器人行業規範條件」的企業名單，工信部將進一步實施行業的規範管理，引導政策資源集中集聚。同時利用中國機器人產業聯盟等行業組織促進行業自律，完善機器人檢測認證平台，制定行業亟須標準。

同時要培育世界級機器人產業聚落，促進大中小企業的融通發展。壯大一批核心競爭力強的骨幹企業，發展一批個性化的單項冠軍企業。

北京
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

陸上月進出口雙增 重返順差

2018-05-09 01:11

首年最多千人！香港搶科技人才 著眼全球

2018-05-09 00:12

獨角獸第一股 藥明康德飆漲

2018-05-09 01:15

聯想改組 強攻智慧IoT

2018-05-09 01:13

重慶攜手越南 推進物流合作

2018-05-09 02:39

台企產品 拚進一帶一路沿線國家

2018-05-09 02:29

上海臨港吸引AI企業 無人系統測試區啟動

2018-05-09 02:29

上海進口博覽會 東協10國幾乎都要參加

2018-05-09 02:29

打造購物天堂 上海訂3年計畫

2018-05-09 02:29

陸股解碼／醫療消費銀行 聚焦

2018-05-09 01:15

美商務部啟動禁令 中興股東大會延期

2018-05-09 01:15

對台工作拚特色 電商成三線城市資源

2018-05-08 23:05

京東台企名品館週年 陸國台辦再提九二共識

2018-05-08 20:42

野村向大陸證監會提交外商投資券商申請 持股51%

2018-05-08 20:16

陸客重回韓國血拼 樂天免稅店銷售額增長近5成

2018-05-08 15:04

中國海關：今年前4個月外貿進出口同比增長8.9%

2018-05-08 14:38

陸央行行長易綱 當選國際清算銀行董事

2018-05-08 13:41

香港市建局收購西營盤舊樓 2.3萬呎價創紀錄

2018-05-08 13:04

中國民宿興盛 吸引各界資金爭相湧入

2018-05-08 11:45

空中巴士 擁有中國民用直升機40%市場

2018-05-08 11:44

鴻海富智康估上半年虧損大增 3因素影響

2018-05-08 10:43

聯發科晶片救火 陸廠中興通訊獲續命丹

2018-05-08 08:38

北京首套房貸利率 4銀行調高

2018-05-08 02:26

「上海製造」 聚焦積體電路發展

2018-05-08 02:26

民宿興盛 各界搶進投資

2018-05-08 02:26

湖北首季總產值 居長江經濟帶第4

2018-05-08 02:26

義烏進口展 百國企業擺攤挖金

2018-05-08 02:26

陸直升機領域 空巴躍最大合作夥伴

2018-05-08 02:26

陸推動服裝大規模定製標準

2018-05-08 02:26

陸品牌汽車 敘利亞市場青睞

2018-05-08 02:26

廈門二手房 降價百萬沒人買

2018-05-08 02:26

陸4月外匯存底微減

2018-05-08 01:34

李克強訪印尼 四路深化合作

2018-05-08 01:15

中石油市值 十年蒸發7兆

2018-05-08 01:13

陸股解碼／金融、安控、旅遊 可留意

2018-05-08 01:13

富智康預警 Q1虧37億元

2018-05-08 01:13

宿遷電商培訓 77台青上課

2018-05-07 02:56

昆山扶植半導體 最高補助近5千萬

2018-05-07 02:56

溫州眼鏡業展 開幕

2018-05-07 02:56
看更多

熱門文章

奧客買車狂聊一整天又反悔 業務氣得倒地吐血

2018-05-08 11:55

下雨忘帶傘…女衝IKEA買不到雨具 竟動手摑保全巴掌

2018-05-08 10:09

聯發科晶片救火 陸廠中興通訊獲續命丹

2018-05-08 08:38

年薪96萬贏9成上班族 陸媒：台灣「薪情」有點糟

2018-05-08 10:28

朱日和最想活捉的人…藍軍戰狼這招 把紅軍逼到絕境

2018-05-08 11:00

嫌分手費只給900萬太少 女子整箱現金丟酒吧要男友取回

2018-05-08 09:17

金正恩再度密訪大連 與習近平舉行二次會晤

2018-05-08 19:09

暴雨襲福建 廈門大學開啟「看海模式」

2018-05-08 09:18

鴻海富智康估上半年虧損大增 3因素影響

2018-05-08 10:43

大連維安急遽升級 金正恩二次訪中會習近平？

2018-05-08 12:50

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

北韓高層抵大連 是金正恩二會習近平？

2018-05-08 11:25

川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

2018-05-08 23:47

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

中美貿易大戰 台灣小心變「可拋棄式伙伴」

2018-05-08 15:38

習金二會選「棒槌島」 藉島名隱喻兩國關係

2018-05-08 23:43

川普預告 今晚將和習近平談貿易和北韓

2018-05-08 20:15

同為重慶書記 孫政才薄熙來殊途同歸

2018-05-08 21:32

受賄案一審判無期徒刑 孫政才：悔罪不上訴

2018-05-08 10:40

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

川普對中貿易要求 英媒：經濟有誤外交有毒

2018-05-08 22:22

大陸總理李克強抵達日本 將給日方RQFII額度

2018-05-08 22:09

金正恩40天再訪中 分析：打中國牌抗衡美國

2018-05-08 23:45

相隔11年… 中國擬再贈日2隻「朱」 價值堪比大熊貓

2018-05-08 19:41

中日關係破冰 李克強首訪日要談好多事

2018-05-08 11:49

微軟CEO：中美關係將決定未來30年

2018-05-08 14:19

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:24

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:39

中國首枚民營運載火箭 17日升空

2018-05-08 13:28

阻台參與WHA 陸委會批陸自縛手腳

2018-05-08 09:42

因應美國商務部禁令 中興通訊股東大會延期召開

2018-05-08 17:47

中美貿易戰續集 陸加強查驗美蘋果和原木

2018-05-08 17:59

高鐵站太偏遠？中國當局要求選址須便民

2018-05-08 15:58

4香港泛民議員被逐出場 高鐵一地兩檢草案通過

2018-05-08 13:06

陸客重回韓國血拼 樂天免稅店銷售額增長近5成

2018-05-08 15:04

李克強訪日前先投書日媒 促打造長期穩健中日關係

2018-05-08 10:41

「習金二會」後 川普習近平熱線談北韓

2018-05-09 00:49

中國金融再打虎 前財政副部長張少春被查

2018-05-08 12:16

中美貿易下週繼續談 北京：這是積極信號

2018-05-08 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top