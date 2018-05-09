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上海臨港吸引AI企業 無人系統測試區啟動

2018-05-09 02:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海臨港地區將打造成為中國大陸首個無人系統測試場景全覆蓋地區，為人工智慧企業提供全面發展環境。「臨港地區海、陸、空無人系統綜合示範區啟動暨集中簽約儀式」昨天舉行，啟動陸、海、空無人系統示範區一期計畫。

澎湃新聞報導，根據臨港管委會發布的「臨港地區陸、海、空無人系統綜合示範區規劃」，示範區一期將建設總長4.7公里的智慧網聯汽車測試道路、封閉測試場和部分開放道路測試區，面積約一平方公里的滴水湖無人船測試試驗場區，以及直徑六公里、高200公尺的兩塊低空多旋翼無人機飛行空域，後續還將根據發展需求擴大測試區域的面積。示範區將委託臨港科技城公司、臨港海洋高新公司、上海通航聯盟運營管理。

臨港地區陸、海、空無人系統綜合示範區規畫定位清晰：道路上，臨港建設開放環境下的智慧網聯汽車試驗區而非模擬環境，而有各種真實交通要素的實際駕駛道路，也正是智慧網聯汽車推向市場前最為關鍵的測試。

水域上，滴水湖是最佳的無人船測試場，每年上海海洋節期間都會舉辦國家級的無人船比賽，滴水湖將帆船運動區域和無人船測試區域畫分，將更方便無人船企業開展測試。

空域上，經空軍同意，臨港地區獲批兩個高度200公尺的飛行空域和起降點，為無人機測試飛行打開大門，也為臨港通航企業的試飛交付提供有利條件。

同時發布的還有「臨港地區AI與實體經濟融合方案」，提出2020年將臨港打造成人工智慧與實體經濟融合的標竿區域，成為長三角區域產業協作一體化發展新龍頭的目標。

臨港地區三年前就將人工智慧作為主導產業培育，發揮政策優勢，吸引一批知名人工智慧企業快速集聚。

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