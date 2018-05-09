上海進口博覽會 東協10國幾乎都要參加

2018-05-09 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中新社報導，東協國家是中國第三大貿易夥伴，去年大陸與東協貿易額突破5000億美元，達到5148億美元，較上年增長13.8%創歷史新高。上海進口博覽會主辦單位掌握的訊息顯示出，東協10國幾乎都要參加首屆中國國際進口博覽會。

報導指，目前東協10國共確定15家組展機構，負責本國組織企業參展的工作。其中有政府機構，如越南工貿部、寮國工貿部、菲律賓貿工部、柬埔寨商業部、汶萊外交與貿易部等，也有企業和行業協會，如新加坡工商聯合總會、印尼工商會館、緬甸工商聯等。

隨著多方措施落實，首屆進口博覽會已點燃東協國家企業的熱情，東協各國具有代表性的企業紛紛參展，展品主要集中在食品和農產品、日用消費品領域。參展企業不乏正大集團、百家適集團、豐益國際等知名企業。除了食品及農產品、日用消費品，馬來西亞、柬埔寨的企業還將分別參展智能、醫療展區。

菲律賓貿工部長羅培茲曾表示，舉辦進口博覽會表明中國積極向世界開放市場，也證明中國對自由貿易的堅定支持。進口博覽會將給菲律賓企業進入中國市場提供更多機遇，也是促進兩國友誼的重要一步。

印尼貿易部國家出口總司總司長阿琳達表示，進口博覽會是中國今年舉辦的最重要的展會，印尼政府希望印尼企業抓住機遇，積極參展，提高印尼對大陸出口。