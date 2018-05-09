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台企產品 拚進一帶一路沿線國家

2018-05-09 02:29聯合報 特派記者林則宏／江蘇宿遷報導

中共中央台辦、國務院台辦主任助理周寧昨天在「京東．台企名品館」成立一周年之際表示，將主動和跨境電子商務平台開展合作，爭取早日把大陸優質的台企產品銷售到台灣及「一帶一路」沿線國家和地區，讓地球村的廣大消費者都能分享兩岸同胞的發展成果。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱「台企聯」）會長王屏生表示，在國台辦積極推動以及江蘇省宿遷市與京東商城支援下，「台商電商」啟動暨「京東．台企名品館」上線儀式，去年5月8日在宿遷市舉辦，為台商進軍大陸內銷市場開闢了新通路。

王屏生指出，當前中美貿易摩擦以及世界各地層出不斷的貿易糾紛，讓台商更體認到積極開拓大陸市場的重要性。

台企聯常務副會長、京東台企名品館負責人陳錦龍表示，迄今已成功協助290家台商企業免費在「京東．台企名品館」上線銷售，上傳的商品達7,000多個，目前進駐的商品基本上都是由大陸台商生產且擁有自主品牌。

時隔一年，大陸國台辦、江蘇省台辦及宿遷市政府昨舉行「『台商走電商』創新發展交流會」，周寧致詞時表示，一年來，「京東．台企名品館」台企產品直接進入大陸內銷供應鏈不斷延伸，大陸消費者也更能便捷購買優質台企產品。

周寧並呼籲「京東．台企名品館」要把符合條件的台商台企網路銷售店、實體零售店和台企工廠等線上線下串連，促進台企轉型升級，讓實體經濟與互聯網、大數據、人工智能深度融合，使每位消費者網購到每件稱心如意的台企產品。

以峰花粉膏首批入駐「京東．台企名品館」的台商、杭州昌隆生物科技有限公司財務副總李淑華表示，由於是「零元入駐」，比起自己運營電商能省下龐大的運營團隊、推廣、客服等成本負擔，她以自身經驗，建議有意進軍大陸內需市場的台商真的可以試試看。

自創「帝易達」品牌銷售掛鐘等高單價木製鐘的深圳竣奇電子實業公司銷售經理林有德也表示，他們原本就有自營天貓形象店，但因經營電商的成本高，迄今還是處於虧損狀態。進駐「京東．台企名品館」比起自營電商，營運成本至少可以節省三分之二。

除積極打響台企名品館的知名度，陳錦龍表示，第三年起，將計畫在大陸各地台商的酒店、商場布建線下體驗店。希望在「京東．台企名品館」成立的第四、五年，能協助1,000家台商走入電商，線下體驗店達到100家以上，自主平台註冊會員突破1,000萬人。

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