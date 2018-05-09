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重慶攜手越南 推進物流合作

2018-05-09 02:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶—越南經貿與物流合作洽談會昨在重慶舉行。雙方共簽署三份合作協議，旨在推動重慶與越南物流企業合作，促進中星互聯互通項目南向通道建設邁上新台階。

在中國和新加坡第三個政府間合作項目框架下，中星互聯互通項目南向通道（簡稱「南向通道」）由重慶向南經廣西北部灣和憑祥口岸出境，連接新加坡、越南等東協各國的鐵海聯運通道、跨境公路通道和國際鐵路聯運通道，同時利用中歐班列等國內國際通道，通達中亞、南亞、中東及歐洲地區，是致力「一帶一路」倡議有機銜接的國際陸海貿易新通道。

在昨天舉行的中國（重慶）—越南經貿與物流合作洽談會上，中國國際商會重慶商會與越南物流企業協會，渝新歐（重慶）物流有限公司與越南鐵路運輸與貿易股份公司，重慶公運東協國際物流有限公司與越南DELTA國際公司分別簽署關於加強物流合作的協議。

三份協議旨在通過發揮雙方在各自區域的物流運作能力，提升兩地間的跨區域合作，形成物流、商流、信息流的互聯互通，攜手繁榮南向通道，並逐步擴大南向通道鐵海聯運、鐵鐵聯運、跨境公路運輸的影響力和輻射力。

重慶市政府副市長劉桂平在簽約儀式上表示，希望越方相關機構、企業積極參與南向通道鐵海聯運班列、跨境公路班車、國際鐵路聯運建設，提升通道經濟價值和國際影響力。

越南駐華特命全權大使鄧明魁在致辭時稱，2017年越中貿易額突破1000億美元，人員往來也突破700萬人次，兩國經貿合作正保持積極勢頭。越南對實現物流互聯互通高度關注，這次洽談會將是兩地實現合作的契機，可以充分挖掘兩地公路、鐵路、航空等方面優勢。越南政府將為中資企業投資發展提供各項服務。

鄧明魁與越南工貿部副部長陳國慶5月6日至9日率代表團一行50餘人訪渝。代表團一行將考察重慶經濟社會發展、南向通道建設以及重慶與歐洲和東協的物流互聯互通相關情況，商議推動重慶市與越南在經貿及物流領域的交流合作。

越南東協
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