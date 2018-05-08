親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

直擊！夏威夷火山熔岩 片刻間吞噬車輛

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

因應美國商務部禁令 中興通訊股東大會延期召開

2018-05-08 17:47聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

由於美國商務部工業與安全局啟動禁令，大陸中興通訊今天表示，董事會會議審議通過，將延期召開股東大會，但預計在今年6月30日之前仍會召開。

香港Now新聞報導，中興通訊董事會同意2017年度股東大會延期召開，預計將於今年6月30日之前召開。中興通訊原計劃在5月11日召開股東大會。

美國商務部上個月發出禁令，禁止美國企業在未來7年中，向中興通訊出售零件，中興通訊表示，此舉切斷了該公司的關鍵零組件來源，並且危及公司的生存。

香港
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中國海關：今年前4個月外貿進出口同比增長8.9%

2018-05-08 14:38

楊元慶：聯想成立智能設備業務集團

2018-05-08 14:23

陸央行行長易綱 當選國際清算銀行董事

2018-05-08 13:41

香港市建局收購西營盤舊樓 2.3萬呎價創紀錄

2018-05-08 13:04

中國民宿興盛 吸引各界資金爭相湧入

2018-05-08 11:45

空中巴士 擁有中國民用直升機40%市場

2018-05-08 11:44

鴻海富智康估上半年虧損大增 3因素影響

2018-05-08 10:43

聯發科晶片救火 陸廠中興通訊獲續命丹

2018-05-08 08:38

北京首套房貸利率 4銀行調高

2018-05-08 02:26

「上海製造」 聚焦積體電路發展

2018-05-08 02:26

民宿興盛 各界搶進投資

2018-05-08 02:26

湖北首季總產值 居長江經濟帶第4

2018-05-08 02:26

義烏進口展 百國企業擺攤挖金

2018-05-08 02:26

陸直升機領域 空巴躍最大合作夥伴

2018-05-08 02:26

陸推動服裝大規模定製標準

2018-05-08 02:26

陸品牌汽車 敘利亞市場青睞

2018-05-08 02:26

廈門二手房 降價百萬沒人買

2018-05-08 02:26

陸4月外匯存底微減

2018-05-08 01:34

李克強訪印尼 四路深化合作

2018-05-08 01:15

中石油市值 十年蒸發7兆

2018-05-08 01:13

陸股解碼／金融、安控、旅遊 可留意

2018-05-08 01:13

富智康預警 Q1虧37億元

2018-05-08 01:13

宿遷電商培訓 77台青上課

2018-05-07 02:56

昆山扶植半導體 最高補助近5千萬

2018-05-07 02:56

溫州眼鏡業展 開幕

2018-05-07 02:56

上海自行車展 上千企業參加

2018-05-07 02:56

重慶國際物流結算 5分鐘1筆

2018-05-07 02:56

人民幣國際化 大步邁入南亞

2018-05-07 02:56

閩東開放商機 盼與港澳合作

2018-05-07 02:56

陸官方出重拳 嚴打高利貸

2018-05-07 00:30

陸股「黑嘴」 挨罰6億元

2018-05-07 00:30

大陸．資金．對策／台籍個人投資大陸稅務分析

2018-05-07 00:29

騰訊沒夢想？ 引爆大論辯

2018-05-07 00:28

兩岸微流行／陸瘋電動汽車 年銷量翻倍

2018-05-07 00:28

江蘇昆山推出最高人民幣1,000萬元補助 扶持IC設計

2018-05-06 17:07

中國擬發行CDR 小米有望打頭陣

2018-05-06 16:08

招手海外上市企業回歸A股 中國CDR將上路

2018-05-06 15:50

華策總裁趙依芳 811造「劇」寫傳奇

2018-05-06 13:25

遠大董座張躍 跨界無極限

2018-05-06 01:01
看更多

熱門文章

奧客買車狂聊一整天又反悔 業務氣得倒地吐血

2018-05-08 11:55

下雨忘帶傘…女衝IKEA買不到雨具 竟動手摑保全巴掌

2018-05-08 10:09

聯發科晶片救火 陸廠中興通訊獲續命丹

2018-05-08 08:38

年薪96萬贏9成上班族 陸媒：台灣「薪情」有點糟

2018-05-08 10:28

朱日和最想活捉的人…藍軍戰狼這招 把紅軍逼到絕境

2018-05-08 11:00

北京清華經費高達1200億元！ 比台大多逾七倍

2018-05-08 01:36

國台辦：台灣無法參加WHA大會 責任在民進黨當局

2018-05-07 18:28

「金門之戰」再版 作者徐焰：大陸更有能力統一

2018-05-07 22:16

嫌分手費只給900萬太少 女子整箱現金丟酒吧要男友取回

2018-05-08 09:17

暴雨襲福建 廈門大學開啟「看海模式」

2018-05-08 09:18

鴻海富智康估上半年虧損大增 3因素影響

2018-05-08 10:43

大連維安急遽升級 金正恩二次訪中會習近平？

2018-05-08 12:50

北韓高層抵大連 是金正恩二會習近平？

2018-05-08 11:25

富智康預警 Q1虧37億元

2018-05-08 01:13

影／世上最「不便利」商店 懸在130公尺峭壁上

2018-05-07 16:46

北京瞭望／對岸農業的憂傷…

2018-05-08 02:36

陸海關總署下令 加強對美國蘋果和原木檢驗檢疫

2018-05-07 20:32

中美貿易戰 小動作頻頻

2018-05-08 01:34

北大校園現大字報 批習近平搞個人崇拜

2018-05-08 14:22

廈門暴雨 廈門台協會長：台商運作正常

2018-05-07 22:32

大陸自製航母 即將海試？

2018-05-07 23:36

中美貿易大戰 台灣小心變「可拋棄式伙伴」

2018-05-08 15:38

中國空軍運-20運輸機 首次展開空降空投訓練

2018-05-08 15:38

北大再現大字報！鄧樸方好友轟習近平搞個人崇拜

2018-05-08 16:01

受賄案一審判無期徒刑 孫政才：悔罪不上訴

2018-05-08 10:40

大陸高調紀念馬克思 紐時：灌輸年輕人馬列主義

2018-05-07 23:43

李克強訪印尼 四路深化合作

2018-05-08 01:15

湖南第一高樓 開業

2018-05-08 02:26

又一隻金融大虎落馬 大陸前財政副部長張少春被查

2018-05-08 15:22

中石油市值 十年蒸發7兆

2018-05-08 01:13

「上海製造」 聚焦積體電路發展

2018-05-08 02:26

阻台參與WHA 陸委會批陸自縛手腳

2018-05-08 09:42

中日關係破冰 李克強首訪日要談好多事

2018-05-08 11:49

白宮宣布劉鶴將訪美談判 陸外交部：積極的信號

2018-05-08 16:24

微軟CEO：中美關係將決定未來30年

2018-05-08 14:19

陸擬要求金控要有牌照 螞蟻金服受影響

2018-05-07 22:34

上海三年時間打造汽車、電子信息產業群

2018-05-07 21:57

中國首枚民營運載火箭 5月17日升空

2018-05-08 13:28

中國金融再打虎 前財政副部長張少春被查

2018-05-08 12:16

李克強訪日前先投書日媒 促打造長期穩健中日關係

2018-05-08 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top