因應美國商務部禁令 中興通訊股東大會延期召開

2018-05-08 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



由於美國商務部工業與安全局啟動禁令，大陸中興通訊今天表示，董事會會議審議通過，將延期召開股東大會，但預計在今年6月30日之前仍會召開。

香港Now新聞報導，中興通訊董事會同意2017年度股東大會延期召開，預計將於今年6月30日之前召開。中興通訊原計劃在5月11日召開股東大會。

美國商務部上個月發出禁令，禁止美國企業在未來7年中，向中興通訊出售零件，中興通訊表示，此舉切斷了該公司的關鍵零組件來源，並且危及公司的生存。