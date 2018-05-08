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中國海關：今年前4個月外貿進出口同比增長8.9%

2018-05-08 14:38聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸海關總署網站發布消息，今年前4個月，中國大陸貨物貿易進出口總值9.11萬億元人民幣（約合43.25兆台幣），比去年同期（下同）增長8.9%。其中，出口4.81萬億元，增長6.4%；進口4.3萬億元，增長11.7%；貿易順差5062.4億元，收窄24.1%。

中國大陸海關統計，4月份，中國大陸進出口總值2.36萬億元，增長7.2%。其中，出口1.27萬億元，增長3.7%；進口1.09萬億元，增長11.6%；貿易順差1828億元，收窄27%。

新華社報導，前4個月，大陸一般貿易進出口5.34萬億元，增長12.8%，占外貿總值的58.6%，比去年同期提升2個百分點。其中，出口2.71萬億元，增長12.1%；進口2.63萬億元，增長13.5%；貿易順差801.6億元，收窄20.2%。同期，加工貿易進出口2.44萬億元，增長2%，占26.8%，下滑1.8個百分點。其中，出口1.54萬億元，增長0.5%；進口9042.9億元，增長4.6%；貿易順差6340.4億元，收窄4.8%。

對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。前4個月，中歐貿易總值1.34萬億元，增長8.3%，占大陸外貿總值的14.7%。中美貿易總值為1.24萬億元，增長5.9%，占大陸外貿總值的13.6%。前4個月，大陸與東盟貿易總值為1.17萬億元，增長12.6%，占大陸外貿總值的12.9%。中日貿易總值為6641.3億元，增長3.8%，占大陸外貿總值的7.3%。同期，大陸對「一帶一路」沿線國家合計進出口2.51萬億元，增長11.6%，高於整體增速2.7個百分點。

至於前4個月大陸鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。其中，大豆2649萬噸，減少3.8%，進口均價為每噸2723.8元，下跌8%。

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