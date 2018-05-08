香港市建局收購西營盤舊樓 2.3萬呎價創紀錄

2018-05-08 13:04 世界日報 香港新聞組／香港8日電



香港市建局昨天公布，建議以實用面積每平方呎價2萬3568港元（約3002美元），向西營盤崇慶里/桂香街等「海味街」一帶發展項目的物業業主提出收購，創下歷來最高收購呎價紀錄。關注西營盤社區規畫的城西關注組成員擔心，市建局收購該區會令當地「巷里文化」消失。

明報報導，市建局這次的收購呎價再創新高，更首破2萬港元。收購價是市建局按沿用機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司，評估同一地區7年樓齡的重置單位應有呎價所得，昨獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。受影響的合資格業主，也可選擇該重建項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居「樓換樓」單位。

據報導，市建局表示，此發展項目共涉及101個業權，業主將有60日考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的住宅租客提供特惠津貼及安置安排。另外，市建局表示，項目範圍內經營海味及相關業務的地鋪業主，可優先租用在將來發展項目內商用部分的店鋪，繼續經營海味及相關業務。有關項目落成前，合資格經營者也可選擇暫時租用市建局在中環卑利街/嘉咸街發展計畫地盤B內鋪位。

報導稱，這次的發展項目於2017年7月開展，地盤總面積約1120平方米，涵蓋14個街號，當中包括樓齡40至59年的崇慶樓、麗華樓及慶邦樓。市建局初步建議，在項目內提供約8300平方米住宅樓面面積，及約400平方米的商業/零售樓面面積。項目預計可在2026/27年完成。

報導指出，城西關注組成員張啟昕擔心，市建局收購該區會令當地的「巷里文化」消失。張啟昕說，西營盤舊區有很多巷里，巷里是不少街坊的休憩用地，凝聚一眾街坊，「如崇慶里，有很多人會在店外放置，有空便聊天、喝東西」。張稱早前有街坊向她表示，即使日後可原地安置，也不能如昔日般生活。