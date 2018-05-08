李克強訪印尼 四路深化合作

2018-05-08 01:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



大陸總理李克強（左）與印尼總統佐科威，兩人昨在會談後手持2018年亞運會吉祥物合影。 路透 分享 facebook 正在印尼訪問的大陸總理李克強，昨天與印尼總統佐科威舉行會談，李克強提出包括深化「一帶一路」倡議與印尼「全球海洋支點」構想對接，加強產能合作，推進雅萬高鐵和印尼「區域綜合經濟走廊」合作等四點主張，印尼方面同意加速推進雅萬高鐵項目，確保早日全線開工。

另外，李克強今天將抵達日本，中日除將正式發表洽談11年的海空聯絡機制達成協議，也將研議放寬日本核災地區食品銷往大陸限制，並推進大陸倡議的「一帶一路」合作。

根據央視報導，李克強昨天上午抵達印尼總統行宮，佐科威為他舉行簡短的歡迎儀式，隨後兩人共植友誼之樹，並展開雙邊會談。李克強表示，中國大陸和印尼互為重要近鄰，是擁有廣泛共同利益的天然合作夥伴。

李克強提出加強雙邊關係四點主張包括：一、在兩國全面戰略夥伴關係框架下打造雙邊、地區、國際層面全方位合作三個支柱，更好支撐兩國關係發展。二是深化中方「一帶一路」倡議與同印尼「全球海洋支點」構想對接，加強產能合作，推進雅萬高鐵和印尼「區域綜合經濟走廊」兩大標誌性項目合作，實現互利共贏。

三是深化貿易投資合作，擴大印尼棕櫚油、熱帶水果、咖啡等有競爭力的優質產品對中國大陸出口，加強漁業加工合作，鼓勵中國大陸企業擴大對印尼投資。希望印尼方提供更多政策支持和便利。四是夯實兩國關係民意基礎，密切人員往來和互聯互通，加強學術、青年交往，促進文化交流。