陸4月外匯存底微減

2018-05-08 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



美元大幅升值衝擊大陸外匯存底跟著減少，中國人民銀行昨（7）日公布，大陸4月外匯存底減少179.7億美元（約新台幣5,390億元），減至3.125兆美元（約新台幣93.75兆元）。

分析認為，陸外匯存底並非全是美元，部分持有歐元、英鎊及日圓等非美元資產，在美元指數漲逾2%、非美元主要貨幣相對美元下跌和資產價格回調等多重因素作用，致4月外匯存底微減。這是連升12個月、2月小幅下降，3月再次出現回升後，再次轉為下降趨勢。