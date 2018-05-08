陸推動服裝大規模定製標準

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸工信部消費品工業司副司長曹學軍日前表示，大陸將加快制定包括3D人體測量、服裝號型、柔性製造等在內的一系列服裝大規模定製相關標準，推動服裝產業加速向智能製造和服務體驗轉型。

對用戶需求快速反應，讓消費者參與到服裝製造的整個流程…，工業網際網路和智能技術的注入讓大規模定制在服裝業「火」了起來。它不僅貼合市場，重塑製造模式，也為產業賦予更多時尚因子。

新華社報導，中國服裝協會日前在於浙江壟橋舉行第二屆中國服裝定制高峰論壇。中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲在論壇上說，融合技術創新與消費文化創新、供給端變革與需求升級的大規模定制正成為產業發展新的「風口」。越來越多的人們關注和喜愛個性定製服飾，千億級市場正被打開。

然而，市場的迅速崛起也為技術、模式和管理方式等提出挑戰。當前服裝大規模定製仍難實現快速反應迭代和精準供給。在人體模型、柔性生產線建設以及消費者服務等方面與市場期待有較大差距。「比如，在合體性上，智能定製服裝仍難達到傳統高級定製水準，這說明智能測量技術還有待提高。」中國科學院教授韓永生在論壇上說。

大規模定製的前提是服務和品質，標準尤須先行。曹學軍說，工信部將加快推動與大規模定製相關的一系列標準的制定，提高3D人體測量、服裝3D可視化及模擬技術的精準性和實用化，建設消費者與生產企業信息交互平台、產業鏈協同供應平台，不斷提高服裝定製的製造和服務能力。