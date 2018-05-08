陸品牌汽車 敘利亞市場青睞

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在敘利亞舉行的阿勒坡國際博覽會上，比亞迪、長城、奇瑞等中國自主品牌汽車在展會上亮相。不少敘利亞汽車貿易商表示，近年中國自主品牌汽車越來越受敘利亞市場青睞。

新華社報導，敘利亞沙穆特汽車生產和組裝公司行銷經理納迪爾．謝赫指出，這些年中國在汽車製造領域落實了質的飛躍，外形美觀、性能出眾的中國汽車愈發受到敘利亞消費者歡迎。

敘利亞亞瑪爾汽車公司市場經理巴西勒．哈爾布特里說，近年來敘利亞民眾切實感到「中國製造」品質進步，充足的零配件供應和良好的維修服務讓消費者對中國品牌汽車信任感不斷增強。

哈爾布特里說，目前公司從中國進口汽車散件，在國內工廠進行整車組裝。「中國車企十分重視敘利亞市場，為我們提供了無私的技術支持。」

謝赫說，受經濟制裁影響，敘利亞從歐美進口商品面臨限制。對於想要購買新車的客戶來說，品牌和車型多樣的中國汽車提供很好的選擇。

前往觀展的卡德里．沙南指出，如今大馬士革等城市街頭的中國汽車越來越常見。「很多人覺得，與其買歐美的二手車，不如買品質和價格都合適的中國車。」

業內人士指出，早在敘利亞危機爆發前，中國品牌汽車就已進入敘利亞市場，敘利亞一度是中國汽車出口最大的海外市場之一。儘管近年來敘利亞受戰亂影響嚴重，但仍有越來越多的中國自主品牌汽車進入敘利亞市場。

阿勒坡國際博覽會5月5日至11日在敘利亞北部城市阿勒坡舉行，來自敘利亞、中國、俄羅斯、伊朗、埃及等14個國家的400餘家企業參展。這是阿勒坡自敘利亞危機爆發以來首次舉辦該博覽會。