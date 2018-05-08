廈門二手房 降價百萬沒人買

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「五一」小長假後，廈門市二手住宅成交套數再創新低！5月2日至6日，廈門全市二手住宅成交僅41套，一些房源降價百萬元（人民幣，下同）仍找不到新主人。進入5月以來，廈門市二手房市場未出現業者估計「價格區間穩定，成交量溫和放大」的樂觀景象，反而迅速進入急凍期。

東南網報導，這個「五一」小長假，並沒有為廈門的房仲業者帶來些許興奮。三天小長假的日均50-60套的成交量，與4月下半月的日均50套左右的成交量差不多，並沒有明顯突破。

不僅小長假不及預期，更令廈門房仲業者感到寒意的是，「五一」過後，廈門二手住宅市場突然掉轉風向，急劇降溫。5月2日至6日，廈門市二手住宅的成交量分別為13套、10套、15套、0套和3套，平均每天的成交量僅8.2套。

統計資料顯示，今年1-3月廈門市二手住宅成交2274套，日均成交約76套，較去年第四季下跌56.4%，較去年同期下跌80.7%；成交面積22.98萬平方公尺，較去年第四季下挫61.7% ，年跌79.8%，創下六年來成交新低。

根據統計，今年第一季度廈門二手住宅成交2274套，按照目前廈門近2500家仲介計算，第一季度平均一家仲介成交不足一套住宅。二手房市場慘澹程度，由此可窺一斑。「如果不大降價，房子根本賣不出去。」蓮前西路一家吳姓仲介業者表示，有些業主手頭緊，分期付款壓力太大，不想再供房貸，就會以低於市場價好幾十萬元甚至100多萬元（人民幣，下同）的價格出售房子，這類房源往往比較容易成交。

房仲業者發布的房源中，總價在300萬元以內的房子，降價在四、五十萬元以上的房子，比比皆是。而部分總價上千萬元的房子，則出現超過百萬元大降價。

資料顯示，今年3月，廈門二手房新增掛牌量1萬2934套，暴漲近六成。不過，3月二手房僅成交907套，雖然比2月的597套增加310套，但與新增的1萬2934套的房源掛牌量相比，如此成交量簡直微乎其微。