陸直升機領域 空巴躍最大合作夥伴

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



客中巴士中國公司首席執行官徐崗昨在西安閻良舉辦的「2018中國大中型軍民用飛機發展高峰會」上表示，空中巴士直升機已成為中國直升機領域最大的合作夥伴，在中國民用直升機市場擁有40%的市場比重，有超過280架空巴直升機翱翔在中國藍天。

中新社報導，徐崗指出，2017年5月27日空巴在大陸首個直升機項目—H135總裝線在山東省青島市即墨省級高新技術開發區奠基，該總裝線不僅是空中客車直升機，也是西方直升機工業在中國的第一條總裝線。預計整體工程2018年年底前竣工。該總裝線投產後，將成為空巴直升機在陸輕型直升機系列的唯一工業基地。

首架由青島總裝線完成的直升機將於2019年完工。該總裝線初期年產預計為18架H135直升機。根據2016年6月簽訂的框架協議，100架H135直升機將在未來10年內完成總裝。

2017年是空客直升機在陸發展50周年。徐崗表示，隨著中國直升機市場日益壯大。面對這一巨大的市場發展前景，中國無疑成為空中巴士直升機最重要的戰略市場之一。截至2016年底，按年度訂單量計算，中國一躍成為空巴直升機全球最大的民用直升機市場。

徐崗強調，空中巴士將繼續深化和擴大與中國合作，空巴不僅看重中國蓬勃發展的航空市場，更重要的是認可中國在創新、人才、金融和工業等方面的日益增強的能力。不斷加強與中國的戰略合作夥伴關係，更多地融入中國的發展，實現共贏。

1994年空中巴士在中國設立第一個辦事處，空巴在中國的飛機數量和市場比重分別為20架和6%。隨著空客在中國的發展，目前大陸內地運營的空巴飛機約占現役100座級以上飛機總數的50％。