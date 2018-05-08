民宿興盛 各界搶進投資

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸浙江、安徽、雲南、北京等地近兩年來民宿遍地開花。新華社報導，隨著網路預訂平台的擴張為城市遊客提供更多選擇，全域旅遊模式下的民宿聚落為鄉村振興提供發展機遇，吸引各路資本爭相湧入。

大陸企業家王功權發起的「青普」人文度假揚州瘦西湖文化行館2017年12月底上線眾籌平台「開始吧」，兩小時不到籌資突破5000萬元（人民幣，下同），最終超過1億元，認籌人數300人，引發關注。創立於2015年3月的「開始吧」，目前已經上線1837個項目，其中民宿專案占到四分之一左右。

經營分化 發展連鎖行業

據人創諮詢統計資料顯示，截至2017年12月底，中國大陸處於運營狀態的眾籌平台共有294家，多款民宿眾籌產品被投資者搶購，多彩投、眾籌網、螞蟻短租、京東眾籌等多家平台推廣民宿眾籌專案正酣。

寒舍（北京）旅遊投資管理有限公司專案開發部總經理勾辰指出，近年來大陸民宿經營目標分化。一是個體經營；二是企業行為，希望做成連鎖行業。「由於運營成本不斷增加，目前單體民宿投資風險較大。如果致力於連鎖經營，現在可以說是正當時。」

預訂平台 大力開拓房源

大陸官方資料顯示，到2020年，大陸民宿行業的產值將達到300億元。火爆需求的背後，大陸民宿預訂平台也在開拓房源，打通線上預訂的流量管道。以途家為例，目前已覆蓋大陸345個目的地和海外1037個目的地，線上房源超過100萬套。此外，大魚自助遊加入途家之後，途家流量從原來的八合一變成九合一，成為中國大陸最大的民宿入口。

另一平台小豬短租也在引流方面進行新布局。「五一」前夕，小豬短租與阿里巴巴集團旗下旅行品牌飛豬宣布達成深度戰略合作，藉助飛豬的「信用住」體系，小豬短租將為平台用戶提供「先住後付」服務，並打通飛豬平台民宿短租頻道入口。目前小豬短租全球房源突破35萬套，覆蓋大陸395個城市和海外225個目的地。

民宿版圖 推向華北西北

隨著短租平台的快速擴張與大量資本湧入，大陸民宿從起步較早的浙江、雲南等熱門旅遊目的地，逐漸向華北、西北發展，知名民宿的品牌輸出、地方政府鼓勵使得民宿集群成為鄉村振興戰略的重要機遇之一。