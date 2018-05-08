富智康預警 Q1虧37億元

2018-05-08 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



富智康公司發布獲利預警，今年首季將虧損1.26億美元，導致股價大跌至十年低點。 本報系資料庫 分享 facebook 鴻海旗下手機代工廠富智康發布財報預警，預估第1季將虧損1.26億美元（約新台幣37.6億元）。受此消息影響，股價昨（7）日大跌10.14%，收盤港幣1.24元（約新台幣4.7元），創近十年來新低。

富智康股價昨日開低走低，早盤一度大跌12.3%至港幣1.21元；午盤跌幅收斂，收盤仍大跌10.14%，收在港幣1.24元。

鳳凰財經報導，富智康集團4日公告，預計今年第1季營收約31.9億美元，而2017年上半年營收約43.7億美元；根據適用國際財務報告準則，預期今年上半年不會因本身投資組合的公平值總額變動而產生龐大虧損（對比2017年所作減值虧損撥備合計2.03億美元）。

不過，公司預期今年第1季將取得虧損約1.26億美元，且可能於今年上半年虧損，將大幅高於2017年上半年的虧損1.99億美元。

在業績變動方面，因為今年將繼續面對2017年下半年具挑戰性的情況；該集團毛利率整體受壓；與該集團IIDM（整合、創新、設計、製造）業務持續成長有關的開支增加；及該集團外匯虧損增加，今年第1季的外匯虧損約2,660萬美元，對比去年同期則為外匯收益670萬美元。

公司預計上述因素將持續影響2018年第1季甚至第2季。

新浪網報導，富智康集團2017年全年虧損5.25億美元，主要原因包括：諾基亞品牌手機的TNS業務的相關成本；集團投資組合減值所產生虧損2.03億美元；整體毛利率下降。

麥格理認為，富智康目前估值吸引及現金流充裕，維持「中性」評級。但基於下半年業績，調降2018至2019年每股盈利預測，目標價自港幣2.45元下調至港幣2.2元。

富智康是全球知名手機代工品牌，為小米主要代工廠，目前在印度，富智康在安德拉邦有兩家工廠為小米生產手機。大陸主要客戶包括華為、中興、OPPO等。