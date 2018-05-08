湖北首季總產值 居長江經濟帶第4

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



湖北省統計局官網昨公布，第一季湖北省經濟總量在長江經濟帶沿線11省市中居第四。

中新社報導，湖北省統計局此前公布數據顯示，第一季湖北省實現生產總值8188.84億元（人民幣，下同），按可比價格計算，增長7.6%，總量在長江經濟帶11省市中居江蘇、浙江、四川之後排位第四，增速排位第七，占長江經濟帶GDP總量的10.04%；增速排位比2017年第四季提高一名，比重提高0.27個百分點。

據長江經濟帶發展統計監測數據顯示，第一季長江經濟帶沿線11省市生產總值7813.54億元，占大陸全國44.18%。

與長江經濟帶沿線11省市相比，第一季湖北省國內消費市場活躍。數據顯示，第一季全省限額以上企業（單位）消費品零售額1872.06億元，增長12.9%，占全省社零總額的43.5%，拉動全省社零總額增長5.6個百分點。

湖北汽車消費擴增明顯。第一季汽車類限上商品零售額增長17.4%，分別較上年同期、上年全年加快18.9個、9.7個百分點

。此外，該省醫療、旅遊、文化等服務消費規模持續擴大。2017年全省電影票房收入24.73億元，總票房在大陸排名第七位，中部第一位；全省旅遊業總收入增長12.8%。

湖北新業態、新模式蓬勃發展。第一季全省限額以上企業（單位）通過公共網絡實現商品零售額183.94億元，增長34.7%，年增2.1個百分點，且始終保持30%以上的快速增長；全省新發展各類市場主體13.59萬戶，新登記外商投資企業、私營企業分別增長48.8%、13.3%。

數據顯示，第一季長江經濟帶中上游省份（直轄市）除重慶以外，固定資產投資額均保持兩位數增長，投資增幅快於長江下游省份（直轄市）。