義烏進口展 百國企業擺攤挖金

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2018中國義烏進口商品博覽會6日在浙江義烏開幕，吸引了捷克、馬來西亞、俄羅斯等100多個國家和地區的參展商參加，組團挖金中國市場。

中新社報導，展會共設國際標準攤位1600個，展覽面積4萬平方公尺以上，分設亞洲I、亞洲II、歐洲、美大非＆跨境貿易四個館，匯聚十萬餘種境外中高端日用品、工藝品、家居用品、服飾、食品飲料。

馬來西亞的醇香咖啡、印度的手作香料、日本北海道大米…在展會上，人們能够一站式採購更多境外源頭貨、更多國家的特色商品。

本屆中國義烏進口商品博覽會執委會特別設置捷克作為大會主賓國，由上海捷克商務處組織國家館日開館儀式、「浪漫狂歡捷克啤酒文化節」、「捷克滿是故事」圖片展經貿文化活動，呈現捷克非凡魅力。

走進捷克國家館，小到晶瑩剔透的酒杯，大到做工精美的花瓶，數十種水晶製品令人目不暇給；而另一邊，五彩繽紛的天然手工皂透著淡淡花果清香，吸引不少女性客商駐足。

捷克菠丹妮展區相關負責人指出，這一系列捷克產的天然花果手工皂是他們這次參展的主打產品，其製作技術悠久，這次特地帶到義烏參展，希望藉助展會進一步提升品牌知名度，打開中國市場。

負責人說，中國市場正處於上升期，對進口產品的需求也在增長，「我們對中國市場抱有很高的期望。」義烏進口商品博覽會已舉辦三屆，累計吸引5000多家國外企業和數以萬計的進口貿易商參展參會，為境外中小企業源頭產品進入中國市場創造良好的貿易契機。

義烏進口商品博覽會配套活動形式多樣，內容豐富，既包括捷克國家館日開館儀式、萬國文化巡演等經貿文化活動，又組織中國商品交易市場進口商品採購對接會、大型商超採購洽談會暨德國產品採購對接會、義烏西班牙經貿合作推介會等商務對接活動。