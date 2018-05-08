北京首套房貸利率 4銀行調高

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行四大國有銀行北京分行，即起相繼調漲北京地區首套房貸款利率。各家銀行上調幅度相同，僅具體實施時間略有不同。

中新社報導，工商銀行相關負責人表示，工行北京分行5月7日（含）以後網簽並受理的首套房貸款，利率不低於中國央行基準利率的1.1倍。對5月7日前已受理的，可按原利率政策執行，但應於5月31日前執行完畢。二套房貸款利率政策不變。

中國建設銀行也從5月7日起，調整北京住房貸款受理價格。對此前已受理業務的，仍按原價格底線要求執行。此前，北京主要銀行首套房最低利率為央行基準利率的1.05倍。

中國農業銀行也表示，各地房貸政策都由各分行「因城施策」，農行北京分行將按照不低於中國央行基準利率的1.1倍的標準，發放北京地區的首套房貸款。

中國銀行北京分行將從5月8日起實施新政策。相關負責人表示，根據銀行自身經營發展需要，首套房貸款利率將按照央行基準利率的1.1倍執行，二套房貸利率政策不變。事實上，北京地區首套房貸款利率上調已經持續一段時間。

從去年下半年開始，北京地區股份制商業銀行首套房貸款利率已上浮至基準利率的1.1倍左右。今年以來，四大行也將北京地區首套房貸款利率上浮至基準利率的1.05倍，部分中小銀行首套房貸款利率上浮比例甚至達到1.2至1.3倍，但仍然「一貸難求」。

這次調漲首套房貸款利率，對新進場的購房者將增加不少成本。以貸款100萬元人民幣計算，中國央行基準利率為4.9%，上調後25年期貸款每月新增房貸近300元，總計增加約8萬元的房貸支出。