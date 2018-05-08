中石油市值 十年蒸發7兆

2018-05-08 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



回顧A股近十年表現，十年前成為世界市值最大的五家公司中，有三家市值嚴重縮水，其中，中國石油市值蒸發過半，縮水額超過人民幣1.5兆元（約新台幣7.1兆元）。

《投資者報》報導指出，另外兩家市值縮水的公司分別為，中國神華也是蒸發近半，超過人民幣3,000億元；中國鋁業則蒸發七成，縮水人民幣1,432億元。

當年這些公司在全球豪買資產，威震八方，十年內市值卻大幅縮水。分析認為，應該是體制、管理等方面的優越感，讓他們在資產價格高點時過於樂觀，最終在2011年遇到大宗商品的漫漫熊市。有預測認為，2017年到2019年，大宗商品將二次下探，其漫漫熊途可能要一直延伸到2030年。

工商銀行曾獲得世界最大銀行、最賺錢銀行等頭銜，但在過去十年裡，其市值僅增加不到一成，遠遠落後於貨幣供應量的增加速度。

萬科A市值增加一倍左右，除了其自身的創新和開拓能力外，曾投入人民幣4兆元，改變轉型消費內需、重回投資對基建、房地產是很大的激勵；同為巨型央企的中國建築也獲得一倍的市值增長。地產企業華夏幸福，在過去十年則獲得近人民幣千億元、市值成長逾70倍。

一些科技類、環保類企業，比如海康威視、三安光電、科大訊飛、復星醫藥、康得新、天齊鋰業等，都在過去的十年裡市值都有顯著成長。技術和創新應該是它們迅速長大的核心因素。