「上海製造」 聚焦積體電路發展

2018-05-08 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市政府新聞辦昨舉行「四大品牌」系列第二場記者會，上海市經信委主任陳鳴波在介紹全力打響「上海製造」品牌時透露，目前上海正在加快制定積體電路、民用航空產業發展等行動計畫，未來將在積體電路產業方面有大規模部署。

澎湃新聞報導，日前上海市委、市政府印發「全力打響『上海製造』品牌 加快邁向全球卓越製造基地三年行動計畫（2018-2020年）」，提出在未來三年以加快建設全球卓越製造基地的總目標，實施名品打造、名企培育、名家彙聚、名園塑造、技術創新、品牌創響、品質創優、融合創智、集群創建、綠色創先等「四名六創」10個專項行動。

陳鳴波表示，上海要加快核心技術攻關，搶占產業制高點。「核心技術靠化緣要不來，靠買也買不來，上海要著力突破積體電路、航空發動機等『卡脖子』瓶頸，解決關鍵環節受制於人的隱患。」

報導稱，在當前大背景下，上海在積體電路產業方面將有什麼動作是這次記者會的焦點。陳鳴波表示，上海在全大陸的積體電路基礎居首，要舉全市之力，提出大思路、大規劃、大舉措。

他說，人才方面，上海將面向積體電路與計算科學、腦科學與人工智慧等重點領域，堅持引進和培育並舉，造就產業高峰人才。

上海四大品牌即「上海服務」、「上海製造」、「上海購物」、「上海文化」，打響「四大品牌」是上海官方近期推出的施政目標，以加快建設現代化經濟體系的重要載體，推動高品質發展、創造高品質生活。

在打響「上海製造」品牌部分，除了加快發展積體電路等產業，此前上海市經信委也表示將加快培育若干世界級先進製造業聚落，按照「以示範帶動應用，以應用帶動集成，以整合帶動裝備，以裝備帶動關鍵零部件和工業軟體」的推進思路，積極推進智慧製造應用「十百千」工程。其中，汽車產業將是上海經濟發展的重要支撐之一。