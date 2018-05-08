陸股解碼／金融、安控、旅遊 可留意

2018-05-08 01:13 經濟日報 許廷全



陸股昨（7）日表現強勢，滬深兩市早盤雙雙開高，滬指更是重返3,100點關卡，午後漲勢增溫，終場大漲逾1%，創業板漲幅更達2％以上。就盤面上，整體來看各個產業類股漲多跌少。包括：釀酒、煤炭化工、造紙、獨角獸概念以及工業互連網概念股等，表現都相對搶眼。

回基本面，中國4月財新製造業PMI為51.1，略高於上月0.1，也高於市場預期。但出口訂單近一年半來首見減少，意味著經濟動能對內需的依賴度顯著上升。中國統計局發布的官方製造業PMI為51.4，低於前值但優於市場預期。財新和官方製造業PMI儘管一升一降，但都創下13年以來同期新高；進一步檢視終端需求，包括地產、乘用車銷量都有回溫；而工業生產表現上也有回溫跡象，發電耗煤增速也回升轉正。內需消費表現上，觀察3月表現已重回雙位數的增長。

在中美貿易談判議題發展上，為緩解近期不斷激化升級的中美貿易摩擦，美財政部長米努勤率超級代表團日前出訪大陸，會見大陸國務院副總理劉鶴，雙方就擴大美對中出口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護智財權、解決關稅和非關稅措施等問題交換意見。

展望後市，美中貿易談判角力，雖對短期盤面帶來一定的干擾，難免壓抑盤面或特定類股的表現，但整體來看，盈餘增長偏向正向，新經濟題材仍為關注重點，中長期可聚焦改革政策與產業成長。策略上，可留意金融、安控、汽車零組件、旅遊及醫藥通路等投資機會，同時可檢視低於預期的電子零組件族群。

（作者是安聯中國策略基金經理人）