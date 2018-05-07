騰訊沒夢想？ 引爆大論辯

2018-05-07 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



騰訊控股董事局主席馬化騰 本報系資料庫 分享 facebook 大陸虎嗅網作者、自媒體（自由撰稿人）潘亂，以一篇題為「騰訊沒有夢想」長文，質疑騰訊沒有夢想、正喪失產品能力和創業精神，變成一家投資公司，在騰訊控股董事局主席馬化騰昨（6）日對批評作出回應後，刷爆微信朋友圈，引發激烈討論。

界面新聞報導，潘亂在個人公眾號「亂翻書」發布一篇題為「騰訊沒有夢想」長文，評論指出，騰訊這家快20歲的公司正在變得功利和短視，強項不再是產品業務，而是投資財技（意指財務上的操作技術來獲利）。

3Q大戰〈奇虎360與騰訊之間的訴訟戰〉過後這八年，騰訊以流量和資本為核心動能，走上開放投資道路，但與此同時失去了內部的產品和創新能力，在搜索/微博/電商/資訊流/短視頻/雲等核心戰場不斷潰敗。

評論認為，騰訊在用一種自認為最科學的經營方式，在經營一家科技公司，但在實戰中忽視了核心競爭力應該來自產品創新，因此在演算法時代面臨頭條和抖音的挑戰時，也顯得手足無措無法有效應對。

潘亂認為，騰訊於2013年就推出「微視」這個短視頻產品，但在2015年3月解散團隊，最終在2017年3月關閉，結果短視頻大爆發，而抖音快手這種「演算法＋短視頻＋開放式關係」產品竟奇襲騰訊的社交大本營，導致繼QQ每年以億級用戶往下掉之後，朋友圈的每人平均時間長度，也從去年12月開始忽然暴跌。

馬化騰昨天在微信回應表示，看了，有批評蠻好，從寫第一行代碼開始，理想都是如何做出最好的產品，而不是賺多少錢，拋開眾多專案集中精力，確實需要產品團隊有更大的決心和耐心，做出更優秀的產品。

馬化騰說，投資的原因是從騰訊核心優勢出發，從QQ開始，騰訊就意識到社交產品核心優勢是流量。除自主開拓多條事業線利用好這些流量外，把不核心、不專業項目通過投資交給其他更合適團隊去做，如此更能將資源利用和效益最大化。

馬化騰認為，歷史也總是告誡騰訊要重視新的團隊，不可能什麼事都能自己做；關於產品，這也是騰訊一直在反思的。