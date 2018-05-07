陸官方出重拳 嚴打高利貸

2018-05-07 00:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行等四部門聯合發布通知，明確規定在未經有權機關依法批准前，任何單位和個人，都不得設立從事發放貸款業務的機構及活動。分析認為，將打擊高利貸等行為，降低系統性金融風險的發生機率。

新京報報導，這一名為《關於規範民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》的文件明確指出，大陸民間的借貸活動，必須嚴格遵守法律的有關規定，遵循自願互助、誠實信用的原則。民間借貸中，出借人的資金必須是其合法收入的自有資金，禁止吸收、或是變相吸收他人資金用於借貸。

而針對未來如何規範開展民間借貸，該通知也提到，各銀行業金融機構、以及經有權部門批設的小額貸款公司等，那些發放貸款或融資性質機構要改進服務，開發面向不同群體的信貸產品，加大對實體經濟的資金支持力度，為實體經濟發展創造良好的金融環境，有效疏通金融服務實體經濟渠道。

通知也說，嚴厲打擊利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發放民間貸款；嚴厲打擊以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款；嚴厲打擊套取金融機構信貸資金，再高利轉貸。

中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君說，從資金方來看，存在非法、變相吸收存款進行放貸、從銀行貸款後高利轉貸等情形，而非用自有資金放貸；放貸對象方也存在問題，民間借貸本是互助性的，但現在有轉變為非互助性的趨勢，甚至貸給學生超前消費，而不是解決借款人的實際困難；從催債方面來看，惡性催債行為，也導致事件頻發。

近期校園貸款等民間借貸問題頻頻發生。甚至有學生曾用裸照來貸款，當違約不還款、或面對高額利息無法還款時，放貸人便以公開裸照為由逼迫，並釀成慘劇。