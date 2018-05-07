陸股「黑嘴」 挨罰6億元

2018-05-07 00:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



大陸股市名嘴廖英強涉操縱股票遭罰人民幣1.29億元。 （取自觀察者網） 分享 facebook 大陸高人氣的股市名嘴廖英強，近日遭大陸證監會以涉嫌操縱「佳士科技」等39檔股票為由，罰款加計沒收其不法獲利合計人民幣1.29億元（約新台幣6億元）。顯示大陸證監會正積極整頓股市名嘴炒作股票的歪風。

據了解，前東森財經台「金錢爆」節目主持人楊世光今年初到大陸任職的愛股軒公司老闆就是廖英強。

大陸股市名嘴常被稱為「黑嘴」，他們不僅能說會道，還會利用「推薦」股票等方式，操縱股價從中獲利。早在2017年3月，大陸證監會主席劉士餘就點名痛批股市黑嘴稱：「有些券商分析師語不驚人死不休，預測指數能到個位，全球沒有券商經濟學家這麼預測的，黑嘴多年沒打了。」

證券時報披露，大陸證監會近日對股市名嘴廖英強開罰，指其利用其知名證券節目主持人的影響力，在微博、博客公開評價、推薦股票，在推薦前使用其控制的帳戶組買入相關股票，並在薦股後的下午或次日集中賣出。廖英強的行為構成「以其他手段操縱證券市場」，決定對廖英強沒收違法所得，並處兩倍罰款，合計1.29億元。

經大陸證監會查明，2012年2月至2016年4月，廖英強在上海廣播電視台第一財經頻道「談股論金」節目擔任嘉賓主持人。「談股論金」是第一財經證券類品牌節目，人氣高和收視率都相當高。此外，廖英強還在「愛股軒」網站的App，以解盤影片「金錢風暴」、「股動錢潮」等節目以及新浪微博、博客、土豆網等網路平台進行推廣和宣傳，擁有大量粉絲，具一定知名度和影響力。

2015年3月至11月期間，廖英強利用證券節目主持人的影響力，發布含有薦股內容的博客60篇，平均點擊次數為11萬399次，在其微博、博客「午間解盤」中公開評價、推薦「佳士科技」等39檔股票共46次，在推薦前使用其控制的帳戶組買入相關股票，在公開薦股下午開盤後或次日集中賣出相關股票，違法所得共計4,310.48萬元。

以「佳士科技」為例，2015年8月27日、28日中午休市期間，廖英強在其新浪微博「午間解盤」推薦「佳士科技」，其控制的帳戶於薦股前買入「佳士科技」158.73萬股，買入金額2,842.88萬元，薦股後賣出158.73萬股，賣出金額3,052.10萬元，扣除交易稅費後盈利188.48萬元。