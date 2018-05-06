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馬化騰回應騰訊沒夢想：理想都是如何做出最好的產品

2018-05-06 22:48聯合報 記者林宸誼╱即時報導

騰訊公司董事局主席馬化騰。圖／聯合報系資料照片
騰訊公司董事局主席馬化騰。圖／聯合報系資料照片
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針對「騰訊沒有夢想」一文中的批評，騰訊控股董事會主席馬化騰6日親自回應表示，從寫第一行代碼開始，理想都是如何做出最好的產品，而不是賺多少錢，拋開眾多專案集中精力，確實需要產品團隊有更大的決心和耐心，做出更優秀的產品。

華爾街見聞報導，一篇宣稱「騰訊正在喪失產品能力和創業精神，變成一家投資公司」的文章，5日刷爆了微信朋友圈。文章指出，騰訊這家快20歲的公司正在變得功利和短視，強項不再是產品業務，而是投資財技 。

馬化騰昨天在微信回應表示，看了，有批評蠻好。

馬化騰指出，投資的原因是從騰訊核心優勢出發，從QQ開始，騰訊就意識到社交產品的核心優勢是流量。除了自主開拓多條事業線利用好這些流量以外，把不核心的、不專業的項目通過投資交給其他更合適的團隊去做，如此更能將資源利用和效益最大化。

馬化騰認為，歷史也總是告誡騰訊要重視新的團隊，不可能什麼事都能自己做；關於產品，這也是騰訊一直在反思的。

新浪科技報導，騰訊總裁劉熾平也在微信朋友圈上表示，騰訊是一個比作者想像更大的組織和生態，每一個部分都在追求自己的理想，發揮自己的力量，把騰訊簡化成一個產品的得失、一種戰略的部署、一個人的意志，都是太狹隘了，是忽視了騰訊無數產品團隊的努力和成績。

但劉熾平也承認，騰訊在一些產品上確實有做的還不夠好的地方。

澎派新聞報導，字結跳動〈更名前為「今日頭條」〉CEO張一鳴昨天在朋友圈轉發文章「誰說騰訊沒有夢想」時指出，「騰訊是一家極其優秀的公司，Pony〈馬化騰〉也是我最敬佩的CEO。不僅是業務和實力，公司和管理層的能力和修為也是業界最好的，相信這也是業界共識，大家都心服口服。」

張一鳴認為，也許格局平靜太久了，潘亂和一些同行希望能有一個公司起一些波瀾，如果走進刻意收斂光芒的騰訊觀察，會發現這是（批評人士的）唐吉訶德式的想像，騰訊不僅強大而且還在各個維度不斷進化。

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