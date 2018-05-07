閩東開放商機 盼與港澳合作

2018-05-07 02:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省寧德市政協主席蘭斯琦邀約港澳企業，希望在持續壯大自己實業的同時，積極回鄉投資創業，或牽線引進先進技術、先進工藝、雄厚資本和優秀人才，發展寧德經濟。

中新社報導，推動與港澳交流合作，成為地處福建東北部、毗鄰浙江的福建寧德市（俗稱「閩東」）加快開放發展的重要選項。5日6日蘭斯琦率寧德市相關部門負責人考察深圳前海創投孵化基地及相關企業，之前已與寧德市粵港澳政協委員、市海外聯誼會理事座談交流，並舉行寧德產業投資推介會。

蘭斯琦表示，港澳委員是寧德的一大資源、一大優勢，希望港澳企業特別聚焦在產業轉型升級、三都澳新區建設、擴大改革開放、促進閩港澳交流合作等課題，為推動寧德市加快發展、引資引智。

寧德市港口岸線富集，境內海域面積4.45萬平方公里，海岸線長1046公里，占福建的三分之一，是布局臨港裝備製造業的理想選址。寧德正著力實施「開發三都澳、建設新寧德」發展戰略，加快構建環三都澳區域港口群、產業帶、都市圈、生態鏈，著力打造臨港先進製造業基地、東南沿海多功能大港、綠色宜居海灣城市。

澳門寧德同鄉聯誼會會長陳言華表示，將當好連接寧（德）澳（門）的橋梁紐帶，積極推介閩東產業優勢和發展潛力，助力政府招商引資，爭取吸引更多的澳門同胞共同分享寧德產業集群發展帶來的商機。

近年來，寧德市先後引建新能源系列、上汽寧德基地等項目，累計完成產業類重點項目投資1500多億元（人民幣，下同），已形成地域特色明顯、集聚度較高的產業體系。其中，不銹鋼新材料、鋰電新能源兩大產業正向（產值）千億（元）產業聚落的目標邁進。

在產業集群發展商機外，寧德三都澳新區建設也釋出開放開發新紅利。寧德市正積極開發建設三都澳新區，整個新區計畫投資300餘億元，實施一批產城融合發展的重大項目。

寧德市經濟和信息化委員會副主任繆明華表示，大陸明確將寧德作為「海峽西岸經濟區」重點培育壯大的集中發展區，享受先行先試優惠政策；在實施原中央蘇區振興發展戰略中，寧德九個縣（市、區）比照享受有關政策；福建省也公布專門政策，支持寧德軍民融合、產業轉型、加快發展。