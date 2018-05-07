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重慶國際物流結算 5分鐘1筆

2018-05-07 02:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸中國人民銀行重慶營業管理部昨日發布，將採取多項措施支持重慶建設內陸開放高地。2018年第一季，當地平均一筆國際物流電子化結算業務辦理時間由半天縮短至五分鐘。

中新社報導，重慶是大陸中西部地區唯一的直轄市，利用其區位優勢，正努力建立成服務「一帶一路」和長江經濟帶建設的國際物流樞紐、口岸高地和內陸開放高地。人行重慶營業管理部數據顯示，第一季重慶市銀行代客涉外收支總額2267.1億元（人民幣，下同） ，年增25.3%。

在支持重慶內陸開放高地建設方面，中國人民銀行重慶營業管理部國際收支處副處長鍾升說，重慶營管部研究解決物流平台上貨代企業辦理國際運輸項下外匯結算時的紙質單據滯後問題，支持銀行採取「先審電子單據、後補紙質單據」的方式辦理結算，突破線上辦理海運費境內外匯劃轉業務限制。2018年第一季當地辦理國際物流電子化結算業務金額折合0.8億元，平均一筆業務辦理時間由半天縮短至五分鐘。

人行重慶營管部創新跨境結算方式，也支持新興業態發展。鍾升說，重慶國際電子商務交易認證中心順暢運行，高效辦理跨境電子商務資金收付。2018年第一季九家企業在渝實現跨國公司外匯資金集中運營資金收付46億美元，涉及世界500強企業、大型中資國有企業和民營企業等。同期，重慶市跨境電子商務完成結算33億元。

重慶自由貿易試驗區是重慶對外開放的重要平台。大陸國家外匯管理局重慶外匯管理部發布，推進重慶自貿試驗區外匯管理改革試點，改善跨境金融服務。

鍾升舉例，對於境外機構按規定可開展即期結售匯交易的業務，註册在重慶自貿試驗區內的銀行可為其辦理人民幣與外匯衍生產品交易，並允許境外機構境內外匯帳戶（NRA帳戶）結匯，支持市場主體提升匯率風險管理能力，進一步降低匯兌成本。

鍾升稱，下一步，人行重慶營管部將探索要素市場跨境現貨交易外匯收支便利、資本項目外匯支付以及結匯便利化措施。

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