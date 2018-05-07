宿遷電商培訓 77台青上課

2018-05-07 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



江蘇省宿遷市台辦指出，77名台灣青年正在江蘇省宿遷市參加四天的電子商務培訓。

新華社報導，2017年5月「台商走電商」啟動暨京東．台企名品館上線儀式在宿遷市舉辦，引起兩岸台商關注。為進一步鞏固和放大「台商走電商」工作成果，推動台資企業不斷積蓄和培育創新發展的新動能，2017年12月宿遷市啟動首期面向台灣青年的電子商務技能培訓班，受到台青歡迎。

宿遷市台辦主任徐麗麗表示，這次台灣青年電子商務培訓班是第二期，5日開辦，8日結業。「很多學員都是從繁忙的工作學習中擠出時間參加培訓，有的學員還是從台灣首次來大陸，這都說明大家對這次培訓的熱情與期待。」

近年來，宿遷電子商務產業加速崛起，2017年全市電子商務交易額達1020億元（人民幣，下同），經營網店超過6萬家，從業人數超過48萬。電商經濟已成為拉動全市經濟發展重要引擎。

宿遷市以建設台資產業集聚新高地、台企創新發展新高地、台商投資環境新高地和兩岸交流交往新高地為主力，不斷深化宿台兩地經貿合作、台商服務、交流交往等各領域互動，為台灣青年制定了開業補貼、人才補貼、崗位補貼、實習實訓補助等專屬政策。

在台灣電電公會發布的大陸地區投資環境與風險調查報告中，宿遷連續六年獲得「值得推薦城市」稱號，並在城市綜合實力排名上實現「六連升」。