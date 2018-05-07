親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中美貿易會談
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

昆山扶植半導體 最高補助近5千萬

2018-05-07 02:56聯合報 記者杜宗熹╱綜合報導

大陸台商雲集的江蘇省昆山市，昨宣布推出半導體工業扶植政策，除了在建案落地、產業聚落、研發投入等方面扶持半導體產業發展外，對符合條件的積體電路（IC）設計業者，更推出最高人民幣1,000萬元（約新台幣4,800萬元）的補助。

新華社報導，昆山推出的「昆山市半導體產業發展扶持政策意見（試行）」政策，對具有產業化前景、市場前景的IC設計公司，根據其工藝技術水平、規模、成效等，給予最高人民幣100萬元（新台幣480萬元）的專項資金支持。

此外，對註冊資本額超過人民幣1,000萬元以上、符合昆山市重點發展方向的IC設計公司，給予最高不超過人民幣1,000萬元的補助。

由於半導體產業上、下遊環節脫節，產業與其他戰略性新興產業聯動發展不足等問題，一直是困擾大陸半導體産業發展的一大難題。

為在這一問題上有所突破，昆山的意見明確指出，官方對投資規模超過人民幣1億元（約新台幣4.8億元）以上的半導體專業設備、專用材料等生產公司，也會給予最高人民幣1,000萬元的補助。

分析認為，大陸發展半導體產業需要不斷優化的技術創新體係做支撐。昆山的政策鼓勵各類研發機構、大學院系與昆山開展多種形式的人才培養合作。昆山也對企業開展員工專業技能、經營管理等培訓費用給予補貼。

未來對經昆山官方認定、年研發投入超過人民幣300萬元（約新台幣1,450萬元）的半導體公司給予補助。對當年獲得大陸國家級、省級以上專案支持的半導體產業重大科技項目，也會給予相當獎勵。

半導體人民幣
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

騰訊沒夢想？ 引爆大論辯

2018-05-07 00:28

兩岸微流行／陸瘋電動汽車 年銷量翻倍

2018-05-07 00:28

宿遷電商培訓 77台青上課

2018-05-07 02:56

溫州眼鏡業展 開幕

2018-05-07 02:56

上海自行車展 上千企業參加

2018-05-07 02:56

重慶國際物流結算 5分鐘1筆

2018-05-07 02:56

人民幣國際化 大步邁入南亞

2018-05-07 02:56

閩東開放商機 盼與港澳合作

2018-05-07 02:56

陸官方出重拳 嚴打高利貸

2018-05-07 00:30

陸股「黑嘴」 挨罰6億元

2018-05-07 00:30

大陸．資金．對策／台籍個人投資大陸稅務分析

2018-05-07 00:29

江蘇昆山推出最高人民幣1,000萬元補助 扶持IC設計

2018-05-06 17:07

中國擬發行CDR 小米有望打頭陣

2018-05-06 16:08

招手海外上市企業回歸A股 中國CDR將上路

2018-05-06 15:50

華策總裁趙依芳 811造「劇」寫傳奇

2018-05-06 13:25

遠大董座張躍 跨界無極限

2018-05-06 01:01

眾安CEO 把風險變商機

2018-05-06 01:01

大陸網企 女力撐半邊天

2018-05-06 00:59

胡超：先扮演母親 才輪到CEO

2018-05-06 00:59

開發智財權…才有利可圖

2018-05-06 00:59

張汝京跨入學界 為半導體育才

2018-05-06 00:59

外資、房地產相繼進入市場 本土主題公園掀停業潮

2018-05-06 00:59

小米阿里 傳列首批CDR名單

2018-05-06 00:59

陸提CDR辦法 促大咖回A股

2018-05-06 00:52

彭博資訊專欄／米老鼠如何征服中國？

2018-05-06 00:49

尋求貿易戰出路 陸砸1.4兆設半導體基金

2018-05-06 00:25

馬雲訪以色列 總理說笑：我們的導彈淘寶買不到吧？

2018-05-05 18:42

聯想股價腰斬 二度遭恆指剔除

2018-05-05 18:19

砸186億台幣 復星入主婚戀網龍頭

2018-05-05 18:15

外商參股期貨公司 中籍高管須占1/3

2018-05-05 18:09

中國鐵礦石期貨 境外交易上線

2018-05-05 18:05

陸股一周／醫藥強勢 上證回穩

2018-05-05 13:19

挺半導體 陸再募資1.4兆

2018-05-05 13:01

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

第二次被踢出恒生指數 聯想：對股票無長期影響

2018-05-05 09:16

北京瞭望／二線城搶人才，送房又送錢

2017-10-16 00:01

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55

馬化騰回應騰訊沒夢想：理想都是如何做出最好的產品

2018-05-06 22:48

大陸股市名嘴廖英強涉操縱股票 遭罰1.29億人民幣

2018-05-06 19:50
看更多

熱門文章

遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

2018-05-06 14:44

中共高官最著名公共情婦 捲入政爭已獲釋

2018-05-06 14:42

習大大「寬衣」直播？ 領導們掉書袋卻慘出包...

2018-05-06 11:30

「反攻大陸」玩笑話惹禍？ GQ雜誌總編輯突遭中國撤換

2018-05-06 17:20

中國施壓矮化台灣 網友灌爆信箱仍沒用

2018-05-06 19:20

批陸胡言亂語 陸：無論美方說什麼都改變不了一中

2018-05-06 18:52

人民日報評論：賴清德台獨「嘴炮強暴民意」

2018-05-06 13:00

與多明尼加斷交 港媒：大陸將取代美國影響中南美洲

2018-05-06 10:19

分析：美貿易清單形同城下之盟 北京難點頭

2018-05-06 14:38

大陸全國台灣研究會會長戴秉國：統一的目標一定能實現

2018-05-06 13:28

江蘇昆山推出最高人民幣1,000萬元補助 扶持IC設計

2018-05-06 17:07

致敬五四錯寫六四 陸校共青團微博兩度急刪文

2018-05-06 13:07

楊潔篪同美國務卿通話：中美應尊重彼此核心利益

2018-05-06 09:42

大陸股市名嘴廖英強涉操縱股票 遭罰1.29億人民幣

2018-05-06 19:50

影／美賭客用統計、程式縱橫香港馬場 贏逾78億港元

2018-05-06 17:41

遭美封殺後 中興內部信打氣：夜再長也有盡頭！

2018-05-06 15:20

中國捐贈馬克思雕像 在德國家鄉引爭議

2018-05-06 18:40

馬化騰回應騰訊沒夢想：理想都是如何做出最好的產品

2018-05-06 22:48

貪官白嫖200次 穗商抵押房產賄賂

2018-05-06 14:35

曾獲善心表揚 河北「愛心媽媽」涉利用孤兒斂財

2018-05-06 14:09

李克強啟程 正式訪問印尼日本

2018-05-06 14:21

陸7名學生軌放3石子 逼停高鐵賠5萬

2018-05-06 16:40

中國培植半導體業 擬加碼投資1.4兆元

2018-05-06 04:57

港正義聯盟主席嫁了 李偲嫣：不會放棄夢想

2018-05-06 18:05

美中貿易談判嚴重分歧 離協議差得遠

2018-05-06 20:36

影／香港離婚率「止血」 外遇仍是最痛

2018-05-06 18:01

中共軍事科學院設8分院 領導班子低調

2018-05-06 17:10

騰訊沒夢想？ 引爆大論辯

2018-05-07 00:28

中國擬發行CDR 小米有望打頭陣

2018-05-06 16:08

駕照有效期1.8萬年 陸司機怨：造假不專業

2018-05-06 17:13

陸官方出重拳 嚴打高利貸

2018-05-07 00:30

陸股「黑嘴」 挨罰6億元

2018-05-07 00:30

許世友最疼愛的女兒 離國30年後寫《父親》

2018-05-07 02:40

中美烽火？ 陸方：外企應尊重領土完整

2018-05-07 00:38

招手海外上市企業回歸A股 中國CDR將上路

2018-05-06 15:50

華策總裁趙依芳 811造「劇」寫傳奇

2018-05-06 13:25

兩岸微流行／陸瘋電動汽車 年銷量翻倍

2018-05-07 00:28

大陸．資金．對策／台籍個人投資大陸稅務分析

2018-05-07 00:29

談經貿合作 李克強訪印尼日本

2018-05-07 00:42

旗袍文化節 安徽亳州登場

2018-05-07 02:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top