昆山扶植半導體 最高補助近5千萬

2018-05-07 02:56 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸台商雲集的江蘇省昆山市，昨宣布推出半導體工業扶植政策，除了在建案落地、產業聚落、研發投入等方面扶持半導體產業發展外，對符合條件的積體電路（IC）設計業者，更推出最高人民幣1,000萬元（約新台幣4,800萬元）的補助。

新華社報導，昆山推出的「昆山市半導體產業發展扶持政策意見（試行）」政策，對具有產業化前景、市場前景的IC設計公司，根據其工藝技術水平、規模、成效等，給予最高人民幣100萬元（新台幣480萬元）的專項資金支持。

此外，對註冊資本額超過人民幣1,000萬元以上、符合昆山市重點發展方向的IC設計公司，給予最高不超過人民幣1,000萬元的補助。

由於半導體產業上、下遊環節脫節，產業與其他戰略性新興產業聯動發展不足等問題，一直是困擾大陸半導體産業發展的一大難題。

為在這一問題上有所突破，昆山的意見明確指出，官方對投資規模超過人民幣1億元（約新台幣4.8億元）以上的半導體專業設備、專用材料等生產公司，也會給予最高人民幣1,000萬元的補助。

分析認為，大陸發展半導體產業需要不斷優化的技術創新體係做支撐。昆山的政策鼓勵各類研發機構、大學院系與昆山開展多種形式的人才培養合作。昆山也對企業開展員工專業技能、經營管理等培訓費用給予補貼。

未來對經昆山官方認定、年研發投入超過人民幣300萬元（約新台幣1,450萬元）的半導體公司給予補助。對當年獲得大陸國家級、省級以上專案支持的半導體產業重大科技項目，也會給予相當獎勵。