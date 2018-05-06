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大陸股市名嘴廖英強涉操縱股票 遭罰1.29億人民幣

2018-05-06 19:50聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸證券時報網報導，大陸股市名嘴廖英強因涉嫌操縱「佳士科技」等39檔股票，日前遭大陸證監會罰沒1.29億元人民幣

報導引述大陸證監會日前公布行政處罰決定書，指廖英強利用其知名證券節目主持人（上海廣播電視台第一財經頻道『談股論金』節目嘉賓主持人）的影響力，在其微博、博客上公開評價、推薦股票，在推薦前使用其控制的帳戶組買入相關股票，並在薦股後的下午或次日集中賣出。證監會決定對廖英強沒收違法所得4310萬元人民幣並處8620萬元人民幣罰款，總計1.29億元人民幣。

大陸股市名嘴廖英強。（取自觀察者網）
大陸股市名嘴廖英強。（取自觀察者網）
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