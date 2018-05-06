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開發智財權…才有利可圖

2018-05-06 00:59經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

大陸主題公園同質化嚴重，業者努力在門票收入之外開發更多的盈利，並致力「大IP」（智慧財產權）的打造。

財經網援引華強方特總裁助理陳祖堯表示，公司投入很大的資金，用於開發「熊出沒」這個動漫IP，五部「熊出沒」系列電影票房累積在人民幣20億元以上，在票房收入的支持下，電影本身就是盈利。

在此基礎上，華強方特開始挖掘「熊出沒」的衍生產品，在主題公園內增加熊出沒卡通人物，還原熊出沒場景的遊樂項目，還推出熊出沒主題餐廳，舉辦粉絲見面會，以及衍生紀念品的販售。

不只是華強方特，海昌海洋公園、宋城演藝等大陸知名的主題公園集團，也開始注重IP打造和二次消費的挖掘。

根據海昌海洋公園2017年財報，公司在2017年投入110個有IP主題的商品，開發出220個餐飲新品，並建立多個主題餐廳、商業物業等。

即使如此，大陸主題公園在IP方面的盈利能力，仍與國際主題公園有差距。陳祖堯指出，門票收入仍然佔華強方特主題公園收入的60%到70%，「熊出沒」等IP專案的落實方式仍在探索之中。

行業人士表示，從2016年試營業到2017年2月不到一年的時間中，上海迪士尼遊客數量在千萬以上，門票收入預計在人民幣50億元，但門票僅占迪士尼收入的40%，其餘60%的收入一般來自二次消費，也就是園內餐飲、酒店、衍生品和紀念品的販售等。

此外，相較於國際巨頭精細的經營管理，大陸本土主題公園缺乏專業人才，經營還處於粗放式狀態，而二次消費的低迷，正是主題公園整體創新能力較弱、經營管理水準不高的直接體現。

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