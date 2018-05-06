張汝京跨入學界 為半導體育才

2018-05-06 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



張汝京 分享 facebook 有中國大陸「半導體教父」之稱的張汝京，在準備第三次創業的同時，集結不少行業巨頭和青島大學合辦「微納科技技術學院」，意在栽培大學本科學生，為大陸積體電路產業培育人才。

全球半導體觀察網報導，這項消息得到確認，從青島大學發布的文件顯示，張汝京已於5月3日正式被聘任為青島大學微納技術學院終身名譽院長。

根據青島大學官網資料，並沒有微納技術學院，該學院屬於新成立，未來的目標是培養更多的積體電路產業人才。

張汝京與青島合辦微納技術學院，和他不久前將全國首個CIDM積體電路項目落戶青島西海岸新區有關。CIDM項目是張汝京創辦中芯國際和上海新昇後的第三次創業。該專案幾經波折後落戶青島，由青島西海岸新區管委、青島國際經濟合作區管委、青島澳柯瑪控股集團有限公司、芯恩半導體科技有限公司合作設立。

專案投資額約人民幣150億元，首期投資人民幣78億元，計畫2019年一期投產，2022年滿產，建成後可實現8吋、12吋晶片等IC產品的量產。

芯恩積體電路高層之前曾表示，長久以來，積體電路行業人才嚴重不足的缺點，確實讓整個行業的發展裹足不前，芯恩集成在規劃成立的初期，對於人才的培訓具有縝密的安排和想法。根據集邦諮詢TrendForce調查顯示，目前大陸積體電路從業人員總數不足30萬人，人才缺口巨大。

張汝京和青島大學聯合成立微納技術學院屬於水到渠成。微納技術學院預計今年開始招生，並希望帶動和鼓勵行業內的優秀企業加入，進行有規劃、有策略的產學研合作，為積體電路產業培養更多可用之才。曾任職世大半導體總經理的張汝京，赴大陸創立中芯國際積體電路公司，大舉挖角台積電人才，不久後即遭台積電在美國加州提告侵害營業秘密，雙方纏訟多年後，2009年底達成和解，張汝京也為此黯然辭職。