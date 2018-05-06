競爭激烈 陸主題公園掀停業潮

2018-05-06 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸多家房企布局主題公園，圖為萬達樂園。 （網路照片） 分享 facebook 大陸主題公園市場面臨洗牌，就在大陸房地產企業相繼致力「文化旅遊產業」，開發主題公園，以及外國主題公園進入大陸市場之際，不少本土主題公園面臨停業，成為「遺址」。

財經網報導，江蘇常熟海星島樂園負責人坦言，由於經營不善，2011年開業、投資人民幣5億元、占地128畝的樂園已在幾個月前停業。

常熟海星島樂園並不是長三角唯一停業的主題公園，距離海星島樂園不到50公里外的蘇州樂園歡樂世界，也因設備老舊和經營不善在去年10月停業，按照規劃，這座主題公園正在被改造為「蘇州獅山公園」，放棄遊樂功能，改為花園綠地。

中國主題公園研究院院長林煥傑估計，目前中大型主題公園數量超過340座；他指出，大陸主題公園盈利模式單一，回本周期很長，房地產企業普遍採用大手筆投資，風險很大。

經濟日報提供 分享 facebook 與世界級的主題公園相比，大陸本土主題公園往往同質化嚴重，缺乏「大IP」（智慧財產權）支持，在遊客體驗、經營管理水準上均處於劣勢。

投資者仍在不斷湧入，恒大、萬達、華僑城、雅居樂、藍光、中弘等房地產企業相繼致力「文旅」，部分已公布大規模開發主題公園的計畫。樂高、六旗、派拉蒙、環球影城等國際主題公園巨頭，正進入大陸市場。

大陸的主題公園市場仍擁有巨大的潛力，調查機構英敏特（Mintel）發布的報告顯示，2017年大陸主題樂園市場的零售額比2016年增長約27%，且在2017年到2022年間還將以17.7%的年均複合增長率增長。迪士尼、樂高等國際巨頭的湧入，顯示對大陸市場整體前景看好。