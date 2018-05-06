小米阿里 傳列首批CDR名單

2018-05-06 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸存託憑證（CDR）發行最快今年6月就能成行，外界認為，包含阿里巴巴、百度、網易等在海外上市的大陸科技公司，有望最先以CDR形式回歸A股。目前正在香港推動首次公開發行（IPO）的小米，更有望成為第一家發行CDR的業者。

新華社報導，在政策推動和召喚下，目前確有一波已在海外上市的獨角獸企業，正躍躍欲試跑向A股。

消息指出，首批回歸A股的獨角獸企業名單已確定，包括阿里巴巴、騰訊、百度、京東、攜程、微博、網易及在香港上市的舜宇光學共八家企業。

據了解，目前在海外上市的中概股，包含百度、騰訊、京東、網易、搜狗等企業，均表示有回歸大陸A股資本市場的意願。

中金公司測算，海外陸資企業市值規模約4兆美元（約新台幣120兆元），四大新類型公司佔比約42%；若加上尚未上市的獨角獸估值，預計市值達2.3兆美元（約新台幣69兆元）的公司，有望登陸A股。

小米科技日前在香港遞交上市申請，這將是今年全球最大型的科技公司首次公開募股。市場上對於小米在香港掛牌後再去大陸上市，成為首批利用CDR形式上市的聲音，不絕於耳。

東方證券分析，大陸國務院之前的《CDR意見》要點在於，紅籌企業回歸大陸證券市場，回歸的工具包括IPO和CDR兩種。

一般來說，這類紅籌企業指的是主要業務在大陸、但註冊地在海外的企業。其中的兩類企業將被納入試點：一是符合要求的境外上市企業；二是發展較為成熟、規模符合要求的未上市紅籌企業，可能包括螞蟻金服、小米、滴滴等。

分析人士認為，CDR的推出，無疑將為新經濟龍頭企業回歸A股掃除障礙，大陸A股也將出現真正的網路龍頭。