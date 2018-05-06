眾安CEO 把風險變商機

2018-05-06 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



分享 facebook 「金融科技對未來金融的影響才剛開始，這種影響不僅是對中國大陸，也是對全球。」眾安保險CEO陳勁說，不管是今年熱起來的區塊鏈，還是人工智慧、大數據等，這些技術將影響到傳統保險行業，並重塑保險業地貌。

由阿里巴巴集團董事局主席馬雲、騰訊控股董事局主席馬化騰，以及中國平安保險集團董事長馬明哲於2013年11月出資成立眾安保險，是大陸首家持有網路保險牌照的公司，提供財產及傷害保險產品。

中國保險報報導，陳勁在進入眾安前，曾任職招商銀行、中信銀行信用卡中心等機構。談到決定轉身投入網路金融行業時，他坦言，以往接觸到的金融產品中，信用卡最具網路的特徵，尤其VISA是一個基於會員組織的封閉網路，可以實現跨越時間的經營活動，但相較網路，仍然存在很大的局限性。

經濟日報提供 分享 facebook 眾安不想做過去的複製品，陳勁與團隊最初從場景化起步，為場景方及場景中的用戶提供訂製化的產品，以往這種新型保險很難實現；但隨著大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術的發展，讓如今的保險可以進入許多以往無法發揮作用的生活場景。

他舉例，2015年底，眾安推出一款名叫「怕怕」App，用戶出門後若遇到緊急情況，透過特殊按鍵設置，就可自動發送緊急求助資訊，迅速告知公安機關或家人。

「最初，大家都覺得奇怪，一家網路保險公司需要做這個嗎？」陳勁說， 2016年和頤酒店一名年輕女子遇襲險遭強姦事件後，這個App的下載量增長很快，至今每天的下載量都很大，這個例子可以說明，眾安要做的不只是保險產品，而是回到保險的本源，讓更多生活場景中的風險得到控制。

騰訊財經、和訊網報導，陳勁指出，在金融科技的趨勢下，大數據、區塊鏈、AI等技術運用，以及保險與場景的深度融合，將成為保險創新的主流模式。

由於眾安是全球唯一一家100%在雲平台上運作核心系統的保險公司，本身的基因就決定對科技和網路的重視。他指出，眾安在上市的時候就承諾過，會把每年收入的5%投入到保險科技研發上，希望能夠把相關技術應用在眾安自身的保險業務上，也能夠應用在其他更多的場景。